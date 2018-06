Man beschiet Amsterdams kantoorgebouw met antitankwapen: verdachte gearresteerd

De Amsterdamse politie heeft een verdachte gearresteerd die een kantoorgebouw onder vuur zou hebben genomen. Hij zou het gebouw beschoten hebben met een antitankwapen, dat meldt de politie aan De Telegraaf.

De schietpartij dateert al van donderdagavond, maar gisterennacht heeft de Amsterdamse politie een verdachte aangehouden. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de beschieting, maar de schade is aanzienlijk gezien het zware kaliber van het wapen.

Of er mensen aanwezig waren in het pand, is niet bekend. De politie doet nog onderzoek naar het incident en de motieven van de daders. Welk bedrijf of wie het doelwit van de actie was, is alsnog onduidelijk.

In het pand aan de Teleportboulevard rond bedrijventerrein Sloterdijk, zitten meerdere bedrijven.