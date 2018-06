Naar deze landen gaat u best niet op vakantie met de auto

Als u deze zomer veilig met de auto door Europa wil toeren, dan mijdt u best de meeste Balkanlanden zoals Roemenië, Bulgarije, Servië en Kroatië. Ook Polen laat u best links liggen. Want daar vallen de meeste doden in het verkeer, zo heeft het European Transport Safety Council (ETSC) becijferd. Wel aan te raden zijn Noorwegen, Zweden, Groot-Brittannië en Zwitserland. Ondanks een flinke vooruitgang de voorbije decennia, scoort België maar matig op het vlak van verkeersveiligheid. “Geen reden om ons op de borst te kloppen”, zegt verkeersprof Tom Brijs van de UHasselt.

Hét zwarte beest op het vlak van verkeersveiligheid in Europa is Roemenië. Daar vielen vorig jaar 1.951 doden in het verkeer, of omgerekend 99 doden per miljoen inwoners. Bulgarije doet niet veel beter ...