Vorige interlands tegen Tunesië leverden spektakel op, maar slechts één Belgische zege: owngoal van debutant, persboycot, hagel...

Zaterdag spelen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd van het WK tegen Tunesië (14u). Het is het vierde onderlinge duel in de geschiedenis. En telkens gebeurde er wel iets opmerkelijk. Een owngoal van een debutant, een persboycot na afloop en meer kijkcijfers voor een hagelbui dan voor de wedstrijd. Een overzicht van het Belgische verleden tegen Tunesië.

1) 26 februari 1992: Hoofdrol voor debutanten

In zijn vierde wedstrijd als bondscoach laat Paul Van Himst twee spelers debuteren. Luis Oliveira en Régis Genaux. En de twee spelen meteen een hoofdrol. De ene een al wat positievere hoofdrol dan de andere. België komt in de eerste helft op achterstand, maar na de rust maakt Luis Oliveira in zijn allereerste wedstrijd voor de Rode Duivels ook meteen zijn allereerste doelpunt. Dat kan ik ook, moet die andere debutant Régis Genaux gedacht hebben. Maar de inmiddels overleden rechtsachter scoort de winninggoal voor Tunesië in zijn eigen doel. Het zou het enige doelpunt van Genaux blijven in het shirt van de nationale ploeg. Op 8 november 2008 overleed Genaux op 35-jarige leeftijd aan een hartinfarct.

Tunesië – België (Radès, Tunesië) 2-1

Opstelling België: Preud’homme, Genaux, Medved, Plovie (46’ Wilmots), Borkelmans, Albert, Van der Elst, Versavel (68’ Walem), Degryse, Oliveira, Severeyns (46’ Nilis).

Doelpunten: 31’ Rouissi 1-0, 58’ Oliveira 1-1, 75’ Genaux (own) 2-1.

2) 10 juni 2002: Het gelijkspel dat een storm veroorzaakte

België komt in Oita vroeg op voorsprong na een goal van Marc Wilmots, maar die wordt al snel uitgewist door een prachtige vrijschop van Bouzaiène. Maar meer dan de wedstrijd zelf is het de etterbuil die openbarst in de nasleep die in het collectief geheugen gegrift staat. Na het treurige gelijkspelletje schrijft Het Nieuwsblad het volgende: ‘Het stinkt verschrikkelijk in het Belgische kamp. De coach (Robert Waseige, die vlak voor het vertrek had aangekondigd dat hij naar Standard zou gaan, red.) heeft alle autoriteit in de spelersgroep verloren en blijft overeind door een schrikbewind te voeren.’ Onze krant meldde ook dat Waseige twee keer tijdens een tactische bespreking van zijn assistent in slaap was gedommeld.

Het artikel is de druppel die de emmer doet overlopen. De bond kondigt een persstop aan. Geen interviews meer met de spelers. Waarop de Belgische pers – op één journalist na – beslist om de persconferentie van Robert Waseige te boycotten. Opvallend genoeg slagen de Rode Duivels in die turbulente dagen erin om zich te kwalificeren voor de tweede ronde na een overwinning tegen Rusland.

Tunesië – België (Oita, Japan) 1-1

Opstelling België : De Vlieger, Deflandre, De Boeck, Simons (74’ M. Mpenza), Van Buyten, Wilmots, Goor, Verheyen (46’ Vermant), Van der Heyden, Vanderhaeghe, Strupar (46’ Sonck).

Doelpunten: 13’ Wilmots 0-1, 17’ Bouzaiène 1-1.

3) 7 juni 2014: De hagelmatch

Veel meer dan de wedstrijd zelf onthoudt iedereen de hagelbui die ervoor zorgt dat de match 47 minuten wordt stilgelegd. Het is zo’n zotte hagelbui dat het deel van de televisie-uitzending van de hagelbui meer kijkcijfers haalt dan de match zelf. Naar de apocalyptische beelden van de hagelbui zitten drie kwartier lang zo’n 1.058.000 mensen te kijken. De match zelf haalde een gemiddelde van 1.019.678 kijkers.

Het is die avond ook de grote terugkeer van Georges Leekens. Die was twee jaar eerder nog bondscoach van de Rode Duivels, maar verliet de nationale ploeg omdat “het werk voor negentig procent af” was. Op 7 juni keert hij terug op de Heizel als bondscoach van Tunesië, maar moet het onderspit delven tegen zijn voormalige assistent Marc Wilmots.

De uitwijfwedstrijd voor het WK in Brazilië wordt geen onverdeeld succes. Pas diep in het slot kan invaller Dries Mertens de overwinning binnenhalen voor de Rode Duivels. De wedstrijd is ook de debuutmatch van Adnan Januzaj. Van de Tunesiërs die op het veld staan, blijven er vandaag nog maar drie over in de selectie: doelman Farouk Ben Mustapha, Syam Ben Youssef en Fakhreddine Ben Youssef.

België – Tunesië (Brussel, België) 1-0

Opstelling België: Courtois, Alderweireld (46’ Vanden Borre), Kompany, Van Buyten, Vertonghen, Mirallas (62’ Chadli), Dembélé, Fellaini (46’ Mertens), Defour, Hazard (74’ Januzaj), Origi (62’ Lukaku, 90+2’ Witsel).

Doelpunt: 89’ Mertens 1-0.