Simeone strooit zout in de Argentijnse wonde in uitgelekt telefoongesprek: “Als ik moest kiezen tussen Messi en Ronaldo...”

Tweevoudig wereldkampioen Argentinië balanceert na twee wedstrijden al op de rand van de WK-uitschakeling, en dat valt niet in goede aarde in het voetbalgekke Zuid-Amerikaanse land. Zo haalt Diego Simeone in een uitgelekt telefoongesprek zwaar uit naar Messi, doelman Caballero en vooral bondscoach Sampaoli.

Messi verbijt zijn teleurstelling na de zware nederlaag tegen Kroatië Foto: AFP

Door de zware nederlaag tegen Kroatië heeft Argentinië zijn lot nu al niet meer in eigen handen. De kritiek in eigen land is dan ook snoeihard, en nu strooit ook Atletico Madrid-coach Diego Simeone - zelf voormalig kapitein van de Argentijnse nationale ploeg - zout in de wonde. In een telefoongesprek met zijn (eveneens Argentijnse) assistent German Burgos dat gelekt werd in de Spaanse pers, zegt Simeone bijvoorbeeld dat “Messi een heel goede speler is omdat hij omringd wordt door andere fantastische voetballers.” Op de vraag wie hij zou kiezen, Ronaldo of Messi, is het antwoord dan ook helder: “Ronaldo is beter om het niveau van een doorsnee team omhoog te tillen.”

Simeone wist naar eigen zeggen ook al langer dat doelman Willy Caballero, wiens blunder de nederlaag inluidde, een garantie op fouten was. “Hij heeft dat soort dingen eerder al gedaan: in de vriendschappelijke wedstrijden tegen Spanje en Italië. Die lieten die cadeautjes nog liggen, maar ik heb je toen gezegd dat het spijtig was dat ze niet scoorden, want dan zouden ze zich er tenminste van bewust zijn dat zo’n fouten op de Wereldbeker afgestraft worden.”

Simeone was in het verleden zelf kapitein van de Argentijnse nationale ploeg Foto: REUTERS

“Ze moeten elkaar bij de ballen pakken”

De grootste kritiek bewaart Simeone echter voor bondscoach Sampaoli: “Wat we zagen tegen Kroatië was hetzelfde als wat we de afgelopen vier jaar hebben gezien: anarchie. Er is geen leiding: niet door de coach, die dat zou moeten doen, en niet door de spelers, die een sterke hand nodig hebben. Dit team loopt helemaal verloren.”

Sampaoli speelde in de openingswedstrijd tegen IJsland met vier verdedigers, en verkoos tegen Kroatië een driemansverdediging. Tot ergernis van Simeone: “Hij koos telkens de verkeerde opstelling. Tegen het zwakke IJsland had hij moeten starten zoals tegen Kroatië, en omgekeerd. Als de coach in de fout gaat, is het erger dan als spelers fouten begaan. Het komt altijd neer op de trainer.”

Simeone heeft bijgevolg amper nog hoop op de volgende ronde: “Ze zullen elkaar in de kleedkamer nu wel verrot schelden. En maar goed ook: ze moeten vechten en elkaar bij de ballen pakken, in plaats van elkaar op te hemelen. Ik hoop dat ze zich nog kunnen plaatsen voor de volgende ronde met een zege tegen Nigeria, maar zelfs dan zijn ze afhankelijk van IJsland. Ik denk niet dat het nog gaat lukken.”