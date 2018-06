Rechter tegen Jordan Lukaku: “Neem voorbeeld aan je broer”

Dendermonde - Terwijl de Rode Duivels zich vandaag opmaken voor hun wedstrijd tegen Tunesië, moest afvaller Jordan Lukaku zich gisteren voor de zoveelste keer verantwoorden in de politierechtbank van Dendermonde.

De verdediger van AS Roma had via zijn advocaat beroep aangetekend tegen een eerder uitgesproken rijverbod, maar de zaak werd uitgesteld naar 29 juni. De international werd in het verleden al veroordeeld tot alles samen meer dan twee jaar rijverbod en duizenden euro’s boete voor snelheidsovertredingen en sturen tijdens een rijverbod. “Zeg hem dat hij stilaan zijn carrière mag beginnen afbouwen wat betreft verkeersdelinquentie”, gaf politierechter Peter D’Hondt zijn advocaat een boodschap mee. “Dat hij een voorbeeld neemt aan zijn broer.”