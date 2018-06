Hinder door acties bij De Lijn in Gent

Gent - In Gent houden vakbonden ACLVB en ACOD infosessies met het personeel van De Lijn. Daardoor rijden een deel van de trams en bussen, voornamelijk in de binnenstad, niet uit. Passagiers moeten rekening houden met beperkte bediening, al rijden op de meeste lijnen wel voertuigen. Vooral op tramlijn 1 is de hinder merkbaar.

Vrijdagvoormiddag is de hinder vooral voelbaar op de Gentse tramlijnen, met 7 op de 17 voertuigen die niet uitrijden op lijn 1. Op tramlijnen 2 en 4 rijdt respectievelijk een op de acht en een op de vijf voertuigen niet uit. Ook een twintigtal bussen is niet beschikbaar, maar het is nog niet duidelijk om welke lijnen het exact gaat. Passagiers houden er best rekening mee dat deze voormiddag enkele bussen in de binnenstad niet rijden, vrijdagnamiddag wordt vooral hinder op lijnen naar de deelgemeenten verwacht.

De syndicale onrust kadert binnen de aangekondigde reorganisatie bij De Lijn, waarover de christelijke vakbond ACV onderhandeld met de directie. Zowel de liberale als de socialistische vakbond hebben bezwaren bij het plan, waarbij een deel van het personeel een aangepaste jobinvulling krijgt.

Vrijdagvoormiddag om 10.00 uur zitten de vakbonden samen met het personeel. Ook vrijdagnamiddag is zo een informatievergadering gepland in Destelbergen, waardoor opnieuw een deel van de voertuigen niet zal uitrijden. Passagiers houden best de hele dag rekening met beperkte storingen op het openbaarvervoersnet.