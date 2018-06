LIVE om 14u: bondscoach Martinez en Witsel blikken vooruit op Tunesië, Kompany wordt verwacht op training

De Rode Duivels kunnen komend weekend al zekerheid verwerven over een stek in de tweede ronde. De troepen van bondscoach Roberto Martinez moeten dan zaterdag in het stadion van Spartak Moskou eerst winnen van Tunesië en als Engeland een dag later vervolgens niet verliest van Panama (ook een draw is toegestaan) is de achtste finale een feit. Vandaag staan bondscoach Roberto Martinez en Axel Witsel om 14u (Belgische tijd) de pers te woord, daarna wordt er getraind in het Spartak stadion. Volg het hier LIVE!