Landry Dimata traint al mee met Anderlecht, maar: “We wachten nog op de handtekening van Wolfsburg”

Landry Dimata heeft vrijdag meegetraind met RSC Anderlecht. Dat hebben de Brusselaars op hun website laten weten. De 20-jarige aanvaller heeft bij Wolfsburg nog een contract tot eind juni 2022, maar in onderling overleg met zijn Duitse werkgever is beslist dat hij oefensessies mag afwerken bij paars-wit.

Dimata, voordien actief bij Oostende, is ook inzetbaar voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen RWDM en KSK Heist.

De onderhandelingen over een mogelijke overgang van Dimata naar Brussel zijn nog aan de gang, zo preciseert Anderlecht. Donderdag, toen Anderlecht de trainingen hervatte, gaf manager Luc Devroe meer uitleg. “Er moeten sowieso nog twee centrale verdedigers en twee spitsen bij. Dimata wordt normaal een van die aanvallers. Er is nog niets officieel, want we wachten nog op de handtekening van Wolfsburg. Het zal om een uitleenbeurt met aankoopoptie gaan.”