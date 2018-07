Als de brief aan zijn dochter plots reclame voor het schrikbewind blijkt te zijn: “Liefste, de soldaatjes hier schieten alleen met bloemen”

Exact veertig jaar geleden, WK voetbal in Argentinië. Een militair schrikbewind heerst over het gastland. Mensen verdwijnen, angst regeert. Wereldwijd woedt de vraag of zo’n prestigieus tornooi wel thuishoort in dat land. Leugens, sneren de Argentijnse generaals. Daarbij krijgen ze de steun van Ruud Krol, aanvoerder van Nederland. “Vertel je vrienden de waarheid”, schrijft hij in een brief aan zijn dochter. “Argentinië is een land van liefde”. Fake news op een WK.