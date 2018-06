Demente vrouw en echtgenoot ook in beroep vrijgesproken voor dodelijk ongeval waarbij Amy-Love (16) omkwam

Brugge / Gistel - In de zaak van een dodelijk ongeval in Gistel zijn een dementerende 81-jarige vrouw en haar 83-jarige echtgenoot vrijdag in beroep vrijgesproken door de Brugse correctionele rechtbank. De burgerlijke partij had tevergeefs beroep aangetekend tegen de beslissing van de politierechtbank.

Op maandag 11 april 2016 zat Amy-Love Dewilde met vriendinnen een broodje te eten op de markt in Gistel. Het slachtoffer zat op de grond toen ze werd aangereden door een geparkeerde wagen, waardoor ze gekneld raakte tussen de auto en het bankje. Diezelfde dag overleed het slachtoffer in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

In de wagen zat een dementerende vrouw uit Middelkerke. Op een bepaald moment is de wagen in onduidelijke omstandigheden toch vooruitgeschoven. Het parket seponeerde de zaak, maar de ouders van het slachtoffer hebben de vrouw en haar echtgenoot door middel van een rechtstreekse dagvaarding alsnog voor de politierechtbank gebracht. De politierechter sprak hen echter op 16 januari vrij.

De burgerlijke partij wierp op dat de autosleutels volgens de verkeersdeskundige wel degelijk nog op het contact zaten. “Voor mij staat het misdrijf vast, want elke fout is voldoende om schuldig te zijn aan onopzettelijke slagen met de ongewilde dood tot gevolg. Het is onverantwoord om de auto te verlaten met de sleutels op het contact”, aldus meester Platteau.

Naar aanleiding van de berichtgeving over het eerste proces meldde zich ook een nieuwe getuige. De vrouw beweert dat ze onmiddellijk na het ongeval nog met de beklaagde praatte. Volgens de getuige vertelde ze hoe de auto per ongeluk was gestart toen ze de radio wilde opzetten. Van spraakproblemen of dementie heeft de getuige niets gemerkt.

De advocaten van de beklaagden verwezen naar de vaststellingen van de agenten, die de vrouw door haar medische toestand niet konden verhoren. Bovendien zou de verzekering sowieso de schade betalen, waardoor de hele procedure volgens hen eigenlijk onnodig is.

De correctionele rechtbank oordeelde dat de vrouw niet op elk moment controle had over haar daden en dus niet geestesbekwaam was. Ook haar echtgenoot werd opnieuw vrijgesproken. G.V. kon volgens de rechters niet voorzien dat zijn echtgenote de autosleutels op een verkeerde manier zou gebruiken.