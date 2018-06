Dierenverzorgster Planckendael geraakt door kritiek op dood Rani: “Ook voor ons een last om te dragen”

Mechelen - Het regende donderdag felle reacties op de dood van leeuwin Rani in Planckendael. In een emotionele open brief op Facebook probeert Veronique van den Hurk, een dierenverzorgster van het park, die kritiek nu te pareren. “Ook voor ons is het een enorme last om te dragen.”

Over de ontsnapping

Leeuwin Rani kon ontsnappen door een menselijke fout. Onbegrijpelijk, zo vonden sommige mensen. Van den Hurk is niet akkoord. “Stel dat er effectief een menselijke fout gemaakt is, zijn er dan geen mensen onder jullie die weleens een fout begaan op het werk? Die fouten hebben misschien minder grote gevolgen dan deze, maar het is en blijft wel een menselijke fout.”

Over de verdoving

Het viel de dierenverzorgster naar eigen zeggen op dat er heel wat foute conclusies de ronde doen over de verdovingspogingen voor Rani. “Sommige mensen denken dat de verdovingen de leeuwin niet geraakt hebben en dat de kogel daarentegen wel meteen raak was. Wel: verdiep jullie in het verdoven van wilde dieren. Dan weet je wat adrenaline doet met zo’n dier. Ja , in Afrika worden ook vaak dieren verdoofd. Maar niet in omstandigheden waarbij er mensen in gevaar komen. Stel dat men er in Planckendael voor gekozen had om de leeuwin nog langer te landen rondlopen, dan zouden er mensen én andere dieren in het park in gevaar geweest zijn. En als men nog meer verdoving had ingespoten, dan zou de dosis hoogstwaarschijnlijk fataal geweest zijn. Het jammerlijke resultaat zou dus hetzelfde gebleven zijn.”

Over het dierenpark

“Er zijn mensen die zeggen dat Planckendael op geld belust is. Maar stel dat het park enkel op geld uit is, zou men dan de voorbije weken de keuze gemaakt hebben om de olifantentempel, dé trekpleister van het park, twee weken lang dicht te houden(de mama van Kai Mook overleed twee weken geleden, nvdr.)? We wilden de dieren de kans geven om te rouwen en terug een kuddesamenstelling te vinden.”

Over haar werk als dierenverzorgster

“Ik heb het geluk voor een prachtig bedrijf te mogen werken, dat de laatste weken helaas al enorme tegenslagen heeft moeten verwerken. Ik blijf dit ook met hart en ziel doen en hoop dat mensen gaan beseffen dat de dood van leeuwin Rani voor de aanwezige verzorgers ook een enorme last is om te dragen.”