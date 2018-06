Gemiddeld één inbreuk per drie gecontroleerde kermistoestellen in Vlaanderen

Brussel - Editorial Info : Redacties, er sloop een rekenfout in het vorige bericht. Hierbij de rechtgezette versie.

Bij 324 controles op kermisattracties van 2014 tot 2017 werden in totaal 102 inbreuken vastgesteld. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) op een schriftelijke vraag van MR-Kamerlid Gautier Calomne. Vlaanderen telde 51 inbreuken op 154 gecontroleerde kermistoestellen, ofwel gemiddeld één inbreuk per drie toestellen.

Tussen 2014 en 2017 werden in Vlaanderen 154 kermistoestellen gecontroleerd op inbreuken. Dat leverde 51 inbreuken op, gemiddeld één per drie toestellen. In Wallonië waren er 42 inbreuken op 145 gecontroleerde toestellen. In Brussel werden 35 toestellen gecontroleerd, goed voor 9 inbreuken.

De inbreuken gaven aanleiding tot 42 waarschuwingen en twee boetes, voor een totaalbedrag van 6.450 euro. De twee boetes werden in Vlaanderen opgelegd. In 2017 werden bij 77 controles 6 inbreuken vastgesteld.