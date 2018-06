Brussel-Noord drukste station van het land

Brussel - Brussel-Noord was vorig jaar het drukste treinstation van het land, met gemiddeld 61.179 reizigers op een weekdag. Dat blijkt uit nieuwe reizigerstellingen die spoorwegmaatschappij NMBS publiceerde. Het station van Hourpes (Henegouwen) staat helemaal onderaan de lijst, met 4 getelde reizigers.

De vele pendelaars die dagelijks in Brussel gaan werken, maken van de drie grote stations van de hoofdstad ook de drukste stations van het hele land. In Brussel-Centraal werden 59.258 reizigers geteld op een weekdag, in Brussel-Zuid 58.461.

Het eerste Vlaamse station staat op de vierde plaats. In Gent-Sint-Pieters werden op een weekdag 56.314 mensen geteld. Dan volgen Antwerpen-Centraal (34.998) en Leuven (34.267). Het drukste station in Wallonië is Ottignies (22.567) op de zevende plaats. De top 10 wordt vervolledigd door Mechelen (20.886), Namen (20.156) en Brugge (18.506).

De top 10 bestaat uit dezelfde stations als twee jaar geleden. Ook toen stond Brussel-Noord bovenaan. Vorig jaar publiceerde de NMBS de tellingen niet.

In het weekend is Brussel-Zuid het drukste station van het land, gevolgd door Gent-Sint-Pieters.

Van de 549 stopplaatsen zijn er zeven waar er op een weekdag minder dan 20 reizigers geteld worden. Ze liggen allemaal in Wallonië. De minst drukke stopplaats in Vlaanderen is die van Aalst-Kerrebroek, met 26 reizigers op een weekdag.

De cijfers moeten wel met een korrel zout worden genomen. Het gaat om visuele tellingen gedurende een korte periode (elk jaar in oktober), waardoor de foutenmarge aanzienlijk kan zijn. De NMBS gebruikt ze vooral om trends op langere termijn te ontdekken.

De spoorwegmaatschappij zegt tellingen op basis van “geautomatiseerde technologieën” te bekijken, “maar tot nu toe biedt de manuele telling de beste prijs-kwaliteitsverhouding”.