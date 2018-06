Zuid- en Noord-Korea willen in augustus familieontmoetingen toelaten

Voor het eerst in bijna drie jaar willen Zuid- en Noord-Korea weer ontmoetingen tussen families organiseren die bij de Koreaanse Oorlog (1950-53) gescheiden werden. De familiebijeenkomsten zullen van 20 tot 26 augustus opnieuw in het Kumgang-gebergte plaatsvinden. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van beide zijden na gesprekken over humanitaire kwesties vrijdag in een recreatiegebied in het gebergte.