90 euro voor een uurtje plezier: Antwerpenaars beginnen met escortservice voor poppen

In een verpleegsters- of politie-uniform of zelfs in een K3-jurkje. Twee bevriende dertigers uit Antwerpen zagen wel een leuke bijverdienste in een escortbureau voor siliconenpoppen wel een leuke bijverdienste en runnen sinds kort de website Dolliepops.be. De poppen zijn levensecht, uitgerust met spraaktechnologie en verwarmbaar tot lichaamstemperatuur.

Voor de twee dertigers, die liever anoniem blijven, is het een leuke bijverdienste, naast hun job in de securitysector. “Na wat onderzoek bleek dat een escortservice met sekspoppen nog niet bestond, terwijl ons wel leek dat er een markt voor was. Het was vooral zakelijk dus een goede beslissing, maar het is niet de bedoeling dat het meer wordt dan een bijberoep”, zegt een van de oprichters.

“Het begint stilaan wat te lopen. We zijn gestart met een beperkt budget en zeer klein begonnen, dus veel middelen voor reclame hadden we niet. Inmiddels stonden we bijvoorbeeld op de Eroticabeurs en intussen merken we dat mond-tot-mondreclame erg goed zijn werk doet.”

Het grootste verschil tussen een escortdame en deze poppen? “Voor veel mensen is het een te grote stap om een echte escortdame te boeken. Hiervoor moeten ze minder schaamte overwinnen.” Zo haal je voor 90 euro per uur bijvoorbeeld Amber of Lucy in huis. Voor een avondje van vier uur ligt de prijs op 250 euro, voor een volledige dag op 400 euro. “Sommige mensen huren de poppen ook meteen voor een week, omdat ze ermee willen kennismaken. Dat kan voor ongeveer 600 euro, dus de prijzen voor langere periodes zijn heel redelijk.”

In het profiel van klanten is geen lijn te trekken, zeggen de oprichters. “We merken opvallend grote variatie: van dertigers tot koppels die eens willen experimenteren, maar geen escortdame durven proberen. Maar ook oudere mannen die eenzaam zijn.” De populairste is Amber, die eruitziet als een jong meisje met blond haar. Inbegrepen in de prijs: een pakje naar keuze. Denk aan een politie- of verpleegstersuniform.

Krijgen ze al eens een zwaar toegetakelde of beschadigde pop terug? “Dat is nog niet gebeurd. We laten klanten een contract ondertekenen en verwachten dat ze respect tonen. Een waarborg vragen we niet, maar kosten voor eventuele reparaties of vervanging komen bij de klant terecht.”

Over hygiëne moeten klanten zich geen zorgen, zeggen de Dolliepops.be-uitbaters. “De poppen die we verhuren zijn van speciaal materiaal gemaakt. Dat is niet poreus en er kunnen dus geen bacteriën in”, klinkt het. “We hebben in elke regio ook een reinigingsstation waar de poppen met antibacteriële zeep proper gemaakt worden.”