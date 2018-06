Axel Witsel: “We kennen de opstelling nog niet”

De Rode Duivels spelen zaterdag (14u) in het stadion van Spartak Moskou hun tweede WK-groepsmatch tegen Tunesië. De persconferentie van Axel Witsel verliep vrij chaotisch. De simultane vertaling in het Spartakstadion liet het afweten waardoor de buitenlanders het Frans van Witsel niet konden begrijpen, één micro werkte niet en op het einde viel plots het licht uit. “Het wordt een intensieve wedstrijd”, blikte hij vooruit.

Witsel is op zijn hoede voor de Tunesiërs en verwacht een echte strijd. “De Tunesiërs nemen veel risico’s”, zei hij. “Het is een sterke ploeg, die fysiek zeer sterk is. Het wordt dus zeker geen makkelijke wedstrijd.”

De 29-jarige middenvelder kwam ook nog even terug op de 3-0 zege tegen Panama in de eerste groepswedstrijd. “Het had beter gekund tegen Panama, maar er zijn geen makkelijke wedstrijden op het WK”, zei Witsel. “Elke wedstrijd is moeilijk. Zaterdag moeten we er gewoon weer alles aan doen om de zege te pakken.”

Volgens Witsel speelde de ervaring van de Rode Duivels een belangrijke rol tegen Panama. “We hebben meer ervaring dan vier jaar geleden. Het was een gesloten wedstrijd, maar dankzij onze ervaring bleven we rustig en zijn we er uiteindelijk toch in geslaagd om drie doelpunten te scoren. We zijn goed begonnen aan het WK.”

Witsel weet echter nog niet wie er morgen speelt. “We kunnen de opstelling nog niet, de coach geeft zijn elf altijd de dag zelf”, besloot hij.