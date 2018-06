Roberto Martinez: “Wij willen saai zijn”

De Rode Duivels trainen vandaag in het Spartakstadion waar morgen de tweede WK-match tegen Tunesië op het programma staat. Maar in tegenstelling tot wat is aangekondigd, loopt Vincent Kompany er niet bij. Nochtans hij Roberto Martinez vooraf op zijn persconferentie nog gezegd dat “Vermaelen en Kompany kunnen meetrainen”.

Het was een druk bijgewoonde persconferentie van Roberto Martinez. Een dag voor een wedstrijd van de Rode Duivels komen er telkens een heleboel internationale journalisten opdagen. En de vragen zijn dan vaak nogal stereotiep. Telkens zit er minstens eentje die melding maakt van ‘de gouden generatie’, er wordt ook steeds gevraagd naar Thierry Henry en gisteren durfde de NOS het zelfs aan om nog eens het onderwerp-Nainggolan aan te snijden. Al die stereotype vragen, krijgen van Roberto Martinez steeds dezelfde stereotype antwoorden die we in België al vaker hebben gehoord.

Maar het leukste antwoord van Martinez volgde op een vraag van Bert Maalderink. Die wilde weten hoe de Spanjaard er in is geslaagd om het turbulente België van tijdens het EK in Frankrijk om te toveren tot een rimpelloos, “zelfs saai” geheel. “We willen saai zijn”, lachte Martinez. “We zijn een voetbalploeg. We willen geen krantenpagina’s vullen om de foute reden. We zijn hier met voetballers die in een goed moment zijn in hun carrière. Dit is de nationale ploeg, dit is iets speciaal. De focus is heel goed. Wellicht is het saai voor jullie, maar ik ben blij met onze evolutie.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Photo News

Zelfde elf

De verwachting is dat Roberto Martinez niets zal wijzigen aan zijn ploeg van tegen Panama . “We hebben geen geblesseerden”, zegt Martinez. “Ik weet dat jullie telkens zullen vissen naar mijn basisploeg, maar ik kan alleen zeggen dat iedereen goed is hersteld van de inspanningen in de eerste match. Maar we rekenen op alle 23 de spelers. Behalve Kompany en Vermaelen is iedereen klaar om te spelen. Die laatste twee zijn medisch gezien wel fit en kunnen meetrainen, maar we gaan ze nog geen wedstrijd laten spelen.”

Zoals steeds is Roberto Martinez ook op zijn hoede voor de tegenstander van morgen. “Tunesië heeft tegen Spanje en Portugal veel mensen verrast. Tegen Engeland ook. Ze spelen nu met vijf achteraan, maar het is misschien wel de meest dynamische ploeg die we treffen sinds het begin van onze voorbereiding. Ze spelen in een hoog tempo, met altijd slechts één of twee toetsen. Daar moeten we klaar voor zijn. En vanaf dan moeten we focussen op onszelf. Verder groeien na de wedstrijd tegen Panama. Maar Tunesië zal hoog druk zetten en van achteruit voetballen. Ze moeten winnen.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Photo News

Romelu Lukaku kan tegen Tunesië opnieuw een belangrijke rol spelen. Met zijn twee doelpunten uit één wedstrijd heeft hij een goede start genomen met het oog op de titel van topschutter. “Romelu is niet hier om topschutter te worden. Dat doet me plezier. Want hij is hier om met de ploeg te presteren. In mijn tijd bij Everton betaalden we veel geld voor hem omdat hij een goede afwerker is. Hij is daar nu nog beter in geworden. En hij kent zijn rol in onze ploeg. Maar ik wil niet dat er een speler naar een individuele prijs werkt op dit tornooi.”

“De VAR een succes? Mag ik daar morgen op antwoorden?”

De vraag werd ook gesteld of Roberto Martinez een voorstander is van de VAR. “Dat is een tricky vraag (lacht). Want als ik zeg dat het systeem goed werkt, zal je zien dat we morgen een beslissing in ons nadeel krijgen. Maar ik ben wel voorstander van de VAR. Want het helpt de scheidsrechters. Het brengt meer eerlijkheid. Maar we moeten geduld hebben. Het is iets nieuw en dat vraagt tijd. Het helpt de scheidsrechters. Daar kan je niet tegen zijn. Tot zover is de VAR een succes. Maar ik wacht tot morgen.”