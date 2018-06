Rode Duivels-koorts slaat wereldwijd toe: Buitenlandse Zaken verdeelt massaal supporterkits en plaatst grote schermen in ambassades

Niet alleen in eigen land zullen de Belgen morgen massaal aan het scherm gekluisterd zitten in rood-geel-zwart. Buitenlandse Zaken heeft wereldwijd alle Belgische ambassades bevoorraad met supporterskits en plaatst zowat overal grote schermen. “De Rode Duivels zijn over de hele wereld bijzonder populair. Ze staan voor excellentie en diversiteit en dat is precies hoe we ook België in de markt willen zetten.”

Zaterdag, 14 uur. Dan treden de Rode Duivels voor een tweede keer aan op het WK voetbal in Rusland. Hazard, De Bruyne, Lukaku en co. nemen het na Panama op tegen Tunesië. Volgens de officiële kijkcijfers zagen liefst 2.068.476 Vlamingen maandag al hoe de Duivels de maat namen van Panama. Verwacht wordt dat minstens evenveel landgenoten morgen de partij zullen volgen.

Hier in België zijn logischerwijze tal van initiatieven opgezet. In de meeste steden en gemeenten zijn op meerdere locaties grote schermen geïnstalleerd, de cafés draaien op volle toeren en in heel wat straten hangen de tricolore vlaggen uit.

Een Belgische paintstick.

Supporterskits

De Belgen in het buitenland - zeker die in minder voetbalgekke landen - kunnen vaak minder van die WK-sfeer genieten. Maar daar willen ze bij Buitenlandse Zaken verandering in brengen. “Alle Belgische ambassades hebben supporterskits ontvangen die ze kunnen uitdelen”, zegt woordvoerder Matthieu Branders. “Elke kit bevat een aantal paintsticks in de driekleur, zwaaivlaggetjes, vlaggenlijnen, handklappers en dergelijke. Al onze posten hebben ook frietzakken gekregen die ontworpen werden in het kader van de campagne Belgium, Uniquely Phenomenal.”

Live uitzendingen

Naast het uitdelen van ‘kits’ organiseren de ambassades ook op tal van plaatsen live uitzendingen. “Dat is onder meer het geval in Moskou, Brasilia, Singapore, Kampala, Pretoria, Rabat, Tokio, Tel Aviv… De gebeurt niet noodzakelijk altijd in de ambassade zelf. Het hangt een beetje af van de capaciteit. In Casablanca wordt bijvoorbeeld een evenement georganiseerd in de Belgische school daar. Op sommige plaatsen werd gekozen voor een zeer breed publiek, op andere plaatsen nodigen we meer iets meer specifiek uit.”

Foto: shutterstock

Sterk merk

Waarom doet Buitenlandse Zaken dat allemaal. “Da’s eenvoudig”, luidt het. “Onze Rode Duivels zijn over de hele wereld bijzonder populair. Ze staan voor excellentie en diversiteit”, zegt Branders. “Deze evenementen zijn een ideale gelegenheid om het imago van België te promoten. Sport verbindt mensen. Hiermee kunnen we niet alleen de lokale Belgische gemeenschap bijeen brengen, maar ook lokale contacten in een wat meer informeel kader kennis laten maken met België en met wat België te bieden heeft.”

Op sommige plaatsen werd de aandacht voor het WK ook aangewend om campagne te voeren rond bepaalde thema’s. “Zo werkte onze ambassade in Lima de afgelopen maanden een publieke campagne uit die de link legt tussen fair play op het voetbalveld en fair play thuis, om geweld tegen vrouwen te bestrijden.”