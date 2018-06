Red Flames behouden hun positie op FIFA-ranking

De Belgische nationale vrouwenploeg staat bij de vrijdag verschenen wereldranking van Wereldvoetbalbond FIFA opnieuw op de 23ste plaats. De Verenigde Staten behouden hun eerste stek.

Duitsland volgt na de VS, Frankrijk vervolledigt het podium. Engeland is vierde, Canada vijfde. Italië is met een zestiende stek de hoogst gerangschikte tegenstander uit de kwalificatiepoule van de Red Flames voor het WK in 2019. Portugal volgt als 34e, Roemenië als 40e en Moldavië als 89e. Italië is al zeker van groepswinst en het bijhorende WK-ticket. De Flames staan momenteel tweede in hun poule en maken via eventuele barrages nog kans op deelname aan het toernooi.

FIFA-ranking van 22 juni (tussen haakjes vorig klassement):

1. (1) Verenigde Staten 2114 ptn

2. (3) Duitsland 2049

3. (5) Frankrijk 2032

4. (2) Engeland 2026

5. (4) Canada 2009

6. (11) Japan 1988

7. (8) Brazilië 1985

8. (6) Australië 1979

9. (7) Nederland 1977

10. (10) Noord-Korea 1955

...

16. (15) Italië 1870

23. (23) België 1773

34. (36) Portugal 1644

40. (39) Roemenië 1567

89. (85) Moldavië 1228