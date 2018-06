Southgate bevestigt wat foto deed vermoeden maar stelt zich vragen bij de rol van Britse media

Engels bondscoach Gareth Southgate heeft bevestigd dat Raheem Sterling zijn basisplaats verliest. Een Brits fotograaf had beelden geschoten van een notitieboekje waaruit de wissel moest blijken.

De Engelsen spelen zondag tegen Panama en dat zal vermoedelijk zonder Raheem Sterling zijn. Southgate reageerde vandaag op de foto waaruit viel af te leiden dat Sterling uit het team zou worden gezet. “Het is geen drama”, vond Southgate. “Maar we hebben onze tegenstander wel de mogelijkheid gegeven om onze opstelling te zien en dat is altijd een nadeel.”

De bewuste foto Foto: BELGAIMAGE

De coach van de Engelsen vindt wel dat de Britse pers zichzelf in vraag moet stellen. “Het is aan onze media om te beslissen of ze het team willen helpen of niet.”