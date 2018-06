Gedetineerde ontsnapt met aan elkaar geknoopte lakens: deze gevangenen deden het op een meer spectaculaire manier

Met enkele aan elkaar geknoopte lakens. Op die stereotype manier is een 28-jarige gedetineerde vorige nacht ontsnapt uit de gevangenis van Dinant. Hij staat geseind en wordt opgespoord. Het aantal gedetineerden dat de vlucht neemt in ons land daalt jaar na jaar - van 39 in 2009 tot 0 (!) in 2016 - maar enkele gevallen blijven voor altijd in het geheugen gegrift.

Ladder en kraaienpoten

Mustapha Iken Foto: BELGA

Topgangster Mustapha Iken (30) brak in februari 2017 uit. Met de hulp van een goed getraind commando. Iken, een crimineel met een zwaar verleden, was tijdens de wandeling in de gevangenis van Lantin met de hulp van medeplichtigen en met touwen en een ladder over de muur gekropen. Daar stond een vluchtwagen op hem te wachten. In de onmiddellijke omgeving werden twee auto’s in brand gestoken en kraaienpoten op de weg gegooid om de politie af te stoppen. Hij werd in maart van dit jaar opnieuw gearresteerd.

Met lakens over de gevangenismuur

De ontsnapping in Dinant, donderdag, is zeker geen primeur voor ons land. Uit de gevangenis van Dendermonde ontsnapten in 2006 maar liefst 28 gevangenen in een keer. De gedetineerden konden 2 cipiers een tijdlang opsluiten. Met breekijzers en sleutels die ze konden bemachtigen, slaagden ze erin om enkele deuren open te krijgen. Dat ging gemakkelijker dan ze zelf hadden gedacht.

Zoals in een film klauterden ze nadien een muur over met aaneengeknoopte lakens. Na de ontsnapping werden meteen restauratiewerken uitgevoerd in de gevangenis omdat bleek dat de sloten verouderd waren en sommige deuren zelfs niet meer op slot konden.

Met revolver tegen hoofd op de motorkap

Kaplan Murat Foto: Belga

Wellicht de spectaculairste ontsnapping uit een Belgische gevangenis was die op 3 mei 1993 in Sint-Gillis. Toen ontsnapten drie van de meeste gevreesde gangsters in ons land. Kaplan Murat, Basri Bajrami en Philippe Lacroix gebruikten cipiers en het hoofd van de gevangenissen, Harry Van Oers, als levend schild om te ontkomen. Het trio, gewapend met onder andere een riotgun en een handgranaat die de gevangenis waren binnengesmokkeld, vertrok in een BMW met Van Oers op de voorruit. Buiten de gevangenis stonden tientallen leden van de speciale eenheden klaar, inclusief scherpschutters. Maar ze konden niets doen zonder de gijzelaar in gevaar te brengen. Hij werd nog dezelfde dag vrijgelaten. Kaplan en Lacroix werden binnen de twee weken opgepakt, Bajrami vluchtte met valse papieren naar Macedonië en bleef jarenlang op de vlucht. Ze zijn intussen allemaal op vrije voeten, al werd Kaplan in 2005 nog wel eens gearresteerd na een diefstal in Londerzeel. Hij werd daarbij neergeschoten door de politie.

Broers verwisselen van kledij

Mohamed Saouti (32), een gevaarlijke gangster uit Anderlecht, is op tweede kerstdag 2002 op een haast lachwekkende wijze kunnen ontsnappen uit de gevangenis van Vorst. Tijdens een bezoekje van zijn broer Khalid (23), eveneens een zware jongen, verwisselden de twee van kledij. Mohamed wandelde vervolgens met de andere bezoekers naar buiten toen het bezoekuur afgelopen was, terwijl Khalid naar de cel van zijn broer stapte. Deze laatste vertelde minuten later dat hij de broer was van de man die normaal achter de tralies moest zitten. Aangezien hij op dat moment geen strafbare feiten had gepleegd, moest men hem snel laten gaan. Zijn broer werd later gearresteerd.

Nordin Benallal, een andere zware jongen, kon op bijna identieke wijze vluchten uit de gevangenis van Ittre. Het zat vast voor verschillende zware overvallen met geweld.

Nordin Benallal

Helikopter landt op binnenkoer gevangenis

Sekkaki, Johri, Melloul, Foto: rr

Een koppel dat een luchtdoop boekte bij een West-Vlaams helikopterbedrijf verplichtte de piloot in de zomer van 2009 om te landen op de binnenkoer van de gevangenis van Brugge. Daar werden drie gangsters, onder wie Ashraf Sekkaki, ook wel de ‘schrik van de flikken’ genoemd, bevrijd. Nadat ze hier nog een aantal overvallen hadden gepleegd, vluchtte Sekkaki met de Antwerpse gangster Mohamed Johri naar Marokko, waar ze uiteindelijk werden opgepakt. Ze zitten er een gevangenisstraf van 30 jaar uit. Abdelhad Melloul werd in het Brusselse gearresteerd.

Echt origineel was het idee om een helikopter te gebruiken om te ontsnappen nochtans niet. In 2007 probeerde Nordin Benallal uit de gevangenis van Ittre te vluchten nadat zijn kompanen met een gestolen helikopter op de binnenplaats waren geland. Verschillende gedetineerden proberen mee te vluchten door zich aan de helikopter vast te klampen. Maar het toestel stortte neer door het gewicht. Benallal gijzelde daarop een cipier en ontsnapt toch. Drie dagen later werd hij opgepakt in Nederland.

En ook de Franse gangster Erik Ferdinand kon met behulp van een helikopter uit de gevangenis van Lantin vluchten. Ferdinand werd enkele weken later opgepakt in Italië.

Opgewacht door mama

Vitezslav Mracek Foto: BELGA

Vitezslav Mracek en Dave Annemans wisten in de zomer van 2009 te ontkomen uit de gevangenis van Merksplas. Ze klommen met een ladder over de muur van de instelling en vluchtten daarna met een vluchtauto weg, met de moeder van Annemans aan het stuur. Zelf hield ze vol dat ze daar toevallig passeerde.

Met vorkheftruck over gevangenismuur

Roofmoordenaar Maxime Vandenbussche liet zich in 2000 met de vork van een heftruck over de gevangenismuur van Leuven-Centraal hijsen. Voor iemand kon reageren, waren ze al verdwenen.

Gevangenismuur opgeblazen

Drie gevangenen baanden zichzelf letterlijk een weg naar de vrijheid toen ze de gevangenismuur van Verviers opbliezen met behulp van springstoffen die de gevangenis waren binnengesmokkeld. Een veertigtal gevangenen was buiten voor de dagelijkse wandeling toen er een luide knal weerklonk. Nadien zou blijken dat er een gat in de muur was geblazen met dynamiet. Niet van buitenaf, maar van in de gevangenis. De drie werden vrij snel gevat.

Door de tralies gekropen

Niek Bergmans

Limburger Niek Bergmans ontsnapte drie keer op spectaculaire wijze. In Zweden, waar hij opgesloten zat, kroop hij tussen de tralies die exact 16 centimeter van elkaar stonden. Twee jaar later, in de zomer van 2001, schoot Niek Bergmans zijn vroegere kameraad Marc Lenaerts neer na een woordenwisseling. “Jullie gaan me niet in de cel houden”, beloofde hij aan de cipiers van de gevangenis van Tongeren waar hij opgesloten werd.

Met behulp van een dichtgeklapte pingpongtafel en een elektriciteitskabel klom hij als een volleerd circusartiest over de gevangenismuur. Nadat hij eerst nog even naar de cipiers had gewuifd, vertrok hij. Na zijn arrestatie werd hij in Brugge opgesloten. Maar opnieuw ontsnapte hij. Op 14 juli 2006 belde hij naar zijn ouders met de melding dat het zou gebeuren. Kort daarop zagen cipiers hem via de tralies omhoog klimmen. “Ze riepen dat ik het toch niet zou halen en kregen bijna gelijk, want ik moest over een draad van tien meter hoog klimmen. Met bovenaan van die vlijmscherpe mesjes. Toch lukte het. Ik kwam op het dak terecht en sprong tien meter naar beneden, in een gracht die amper 1,30 meter diep was. Ik had geluk dat ik het overleefde. Daar stond ik dan, in mijn boxershort en hevig bloedend. Maar ik was wel weg”, verklaarde hij nadien. Zijn ouders wachtten hem buiten op in een vluchtauto. Intussen is Bergmans vrij.

Gevlucht tijdens vuilophaling

De 32-jarige gedetineerde Rodney Stoops, bekend voor drugs- en gewelddelicten, ontsnapte in 2008 uit de Nieuwe Wandeling in Gent. De afvalcontainers werden die dag opgehaald aan de achterkant van de gevangenis. De man maakte daar dankbaar gebruik van om mee met de ophalers naar buiten te stappen. Hij werd later opgepakt. Ook zijn vriendin en haar zus werden gearresteerd omdat ze hem zouden geholpen hebben.