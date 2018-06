Antigifcentrum waarschuwt ouders voor zelfgemaakt “slime”-speelgoed: “Kan brandwonden veroorzaken”

“Wees voorzichtig met slijm”, zo waarschuwt het Antigifcentrum ouders van jonge kinderen. Het slijm in kwestie - beter bekend als “slime” - is niet alleen populair speelgoed, maar kan ook gevaarlijk zijn.

“Slime” is een kleurrijke pasta die je tot allerlei fantasierijke vormen kan kneden. Er circuleren verschillende recepten op het internet, maar je kan het ook in kant-en-klare varianten kopen, zoals onder andere van het merk Sbabam Macarons Melmito Slime of Barrel-O-Slime Caution. De precieze samenstelling varieert naargelang de producent, de kok en inspiratie van het moment. Maar juist schuilt het gevaar, weet het Antigifcentrum. “Vooral het zelf proberen in mekaar steken van een dergelijk speelgoedproduct veroorzaakt problemen”, zegt woordvoerder Patrick De Cock.

Huidirritatie

Zo kunnen sommige van de bestanddelen van “slime” uiterst vervelende huidirritaties of allergische reacties opwekken. Dat kan gaan om lokale uitslag, eczeem of bij langdurig contact zelfs brandwonden. Het Franse gezondheidsagentschap Anses waarschuwde al eerder voor het gebruik van vloeibare papierlijm en boorzuur in het slijm. De afzonderlijke ingrediënten zijn immers niet bedoeld om langdurig met de huid in contact te blijven.

“Vooral het zelf ‘bricoleren’ met dit boorzuur, detergenten of lijm veroorzaakt problemen”, zegt Patrick De Cock. “We hebben in de loop van dit jaar hiervoor een tiental oproepen gekregen, vooral van panikerende moeders die hun kinderen een kleine hoeveelheid van het ‘slijm’ in de mond zagen stoppen - gelukkig zonder veel erg. Bij sommige gevallen was er wel sprake van geïrriteerde ogen en huid.”

Volgens consumentenmagazine Test-Aankoop is het overigens perfect mogelijk om slijm te maken met veilige ingrediënten. Het resultaat is misschien wat minder kleverig, maar is wel honderd procent veilig voor kinderen.

Het recept:

* Neem 180 gram marshmallows en 100 gram bloem (eventueel voedingskleurstof en pareltjes om cake te versieren).

* Plaats de marshmallows gedurende 30 seconden in de microgolfoven. Herhaal tot ze gesmolten zijn.

* Voeg de helft van de bloem toe, meng het en voeg beetje bij beetje met de hand de rest van de bloem toe terwijl je het goedje kneedt tot je de gewenste stevigheid bereikt. Normaal is het slijm klaar wanneer het niet meer blijft plakken aan de vingers.

* Indien nodig kun je voedingskleurstof en parels toevoegen. Om de juiste stevigheid te behouden na het toevoegen van vloeistof, kun je steeds wat bloem toevoegen.