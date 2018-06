Bondscoach Tunesië: “We zijn verplicht om te winnen tegen België”

Tunesië zal morgen alle registers open trekken om de Rode Duivels te kloppen. Na het verlies tegen Engeland op de openingsspeeldag staan ze met het mes op de keel. “Het is simpel: we moeten winnen.”

Tunesië hoopt ook na de verloren wedstrijd tegen Engeland nog op kwalificatie voor de tweede ronde. “We voelen de druk na het verlies tegen Engeland”, zegt bondscoach Nabil Maaloul. “We moeten winnen. We hebben geen andere keuze. Als we willen doorgaan, is het belangrijk dat we in de stand gelijk komen met België. Al zal dat niet makkelijk zijn. België is een buitengewoon sterk team.”

“We zullen het iets anders proberen aan te pakken dan tegen Engeland. Het zal aanvallender moeten. Maar tegelijk moeten we opletten voor de offensieve kwaliteit van België. Met gasten als Lukaku, Hazard, De Bruyne, Carrasco en Meunier. België is een team waar rekening mee gehouden moet worden.”

Maaloul legt zichzelf veel druk op door te zeggen dat er gewonnen moet worden. “Er zijn geen eenvoudige wedstrijden op dit WK. Ik zag net nog de wedstrijd tussen Brazilië en Costa Rica. De Brazilianen konden ook pas winnen in het slot. Dus alle wedstrijden zijn moeilijk, ook voor de toplanden. Dat hebben wij al getoond tegen Engeland. Het klopt, de Belgische ploeg boezemt angst in, maar ik geloof dat we de kwaliteiten hebben om iets te kunnen doen tegen hem.”