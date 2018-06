Grote straatprotesten in Spanje omdat verdachten van groepsverkrachting (voorlopig) vrijgelaten zijn

In Spanje zijn opnieuw grote straatprotesten ontstaan nadat de vijf verdachten van een groepsverkrachting, die zichzelf de ‘wolvenroedel’ noemen, voorwaardelijk vrijgelaten zijn. De vijf mogen thuis de uitspraak van de rechtbank afwachten nadat een borgsom van 6.000 euro betaald werd.

Al twee jaar lang houdt het verhaal het Spaanse volk in de ban. Tijdens de stierenrennen in Pamplona van 2016, lokten vijf mannen die zichzelf de ‘wolvenroedel’ noemden een vrouw van achttien jaar oud mee naar de kelder van een flatgebouw langs het parcours. Daar stelden ze zich met zijn vijven op rond de vrouw, kleedden ze haar uit en hadden onbeschermde seks met haar. Enkele mannen filmden het hele gebeuren en deelden de video’s in hun Whatsapp-groep.

Geen verkrachting

In tegenstelling tot wat verwacht werd, bevond de rechtbank de vijf niet schuldig aan verkrachting. Op de videobeelden lijkt de vrouw zich immers niet verweerd te hebben tegen haar belagers. Ze onderging alles apathisch, met gesloten ogen, en dus was er volgens de rechter geen sprake van geweld. En laat de aanwezigheid van geweld of intimidatie nu net het verschil zijn tussen het vonnis van verkrachting en seksueel misbruik, een misdaad waar volgens de Spaanse wetgeving een veel minder strenge straf op staat.

In plaats van de twintig jaar cel die de twintigers te wachten stond bij verkrachting, werden ze eind april veroordeeld tot negen jaar cel en het betalen van een schadevergoeding van 50.000 euro aan het slachtoffer. Dat lokte toen al straatprotesten uit. De verdediging besloot in beroep te gaan tegen de beslissing.

Vrijgelaten

De verdediging van de mannen vroeg de rechtbank om de verdachten in vrijheid te stellen tot er een uitspraak is in het dossier. Donderdag werd dat goedgekeurd, omdat geoordeeld werd dat het risico niet bestaat dat ze zouden vluchten of opnieuw soortgelijke feiten plegen. Na het betalen van een borgsom van 6.000 euro mogen de verdachten thuis hun vonnis afwachten. Drie keer per week moeten ze zich wel melden bij de rechtbank en hun paspoorten zijn ze voorlopig kwijt. Contact met het slachtoffer mogen ze niet hebben en Madrid bezoeken, de stad waar het slachtoffer woont, mag voorlopig niet.

De uitspraak van de rechtbank lokt in Spanje opnieuw massale straatprotesten uit. Onder meer in Pamplona en Barcelona kwamen vele honderden mensen de straat op. Zij uitten via spandoeken hun ongenoegen over het vrijlaten van de mannen, zelfs al is dat dan voorlopig.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP