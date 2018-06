Man die dodelijk ongeval veroorzaakte aan Pinkpop is vrijgelaten: “Geen kwaad opzet in het spel”

De bestuurder die maandagochtend een dodelijk ongeval heeft veroorzaakt aan het terrein van Pinkpop, is vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Limburg vrijdag op zijn website.

Voor het Openbaar Ministerie zijn er op dit moment geen indicaties dat de bestuurder, een 34-jarige Heerlenaar, met opzet handelde. “Hij blijft wel verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval dat de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft. Het verdere onderzoek richt zich daar dan ook op. Uit het onderzoek bleek dat er geen alcohol in het bloed van verdachte zat. De uitslag van het bloedonderzoek om te controleren op eventueel verdovende middelengebruik is nog niet bekend”, klinkt het nog.

Het incident gebeurde maandagochtend rond 4 uur op de Mensheggerweg in het Nederlandse Landgraaf, in de buurt van Camping B van Pinkpop. Volgens de politie liepen de voetgangers, vermoedelijk festivalgangers, op straat toen ze werden aangereden door het busje. Eén slachtoffer was op slag dood, een traumahelikopter werd ingezet voor de verzorging van de drie andere, zwaargewonde slachtoffers.