Ons land is goed voorbereid op wereldwijde epidemie: “De vraag is niet of die er komt, wel wanneer”

De vraag is niet of er een wereldwijde epidemie zal uitbreken, de vraag is wanneer het gebeurt. Dat zeggen experts van Prevent Epidemics. Zorgwekkend is dat meer dan de helft van de landen niet voorbereid is. Dat blijkt op een interactieve kaart die online geplaatst werd. Ons land is bij de best voorbereide landen.

De dreiging van een wereldwijde epidemie, waarbij een ziekte uitbreekt die overal ter wereld dodelijke slachtoffers kan eisen, is reëel. Dat zegt Tom Frieden, een professor die aan het hoofd stond van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en zich nu met zijn organisatie Resolve to Save Lives inzet om mensenlevens te redden. “De vraag is niet of er een wereldwijde epidemie komt, de vraag is wanneer het gebeurt”, zegt hij.

De organisatie van Frieden ontwikkelde een interactieve kaart, die hieronder en op de website van Prevent Epidemics te bekijken is, waarop te zien is hoe goed elk land voorbereid is op een eventuele uitbraak van een epidemie. Daarvoor werden per land 19 criteria gebruikt waarop de landen gequoteerd werden, waaronder de kwaliteit van de gezondheidszorg, de onderzoekslaboratoria en de communicatie van hulpdiensten naar de bevolking toe.

De opmerkelijke conclusie: de inwoners van meer dan de helft van de landen zijn een vogel voor de kat als er een epidemie zou uitbreken. Onder meer Tsjaad en Somalië scoren rampzalig met een score van 29 op 100. Niet toevallig Afrikaanse landen, want die scoren in het algemeen zorgwekkend laag.

De best voorbereide landen zijn Australië en Zuid-Korea, met 92 op 100. De Verenigde Staten halen 87 op 100, maar ook België blijkt goed voorbereid te zijn. Ons land staat wereldwijd op de zevende plaats, met een score van 85 op 100.

“Geen enkel land zal ooit volledig veilig zijn”, staat op de website te lezen, “maar België toont dat het een goed systeem heeft om gezondheidsgevaren op te sporen, te stoppen en te voorkomen. België moet moeite blijven doen om haar inwoners afdoende te beschermen.”

Zorgwekkend

Landen die meer dan 80 halen als score, worden beschouwd als goed voorbereid. Landen als Mongolië, Turkmenistan en Soedan hebben nog werk te doen, zo blijkt, maar zorgwekkend veel Afrikaanse landen halen niet eens de helft. Onder meer in Nigeria, Mali, Burkina Faso, Mauritanië en Zuid-Soedan moet nog heel wat veranderen. Een epidemie, bijvoorbeeld ebola, zou daar op dit moment vreselijke gevolgen kunnen hebben.

Belangrijke kanttekening daarbij is wel dat er van heel wat landen nog gegevens ontbreken. Onder meer van Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië werden nog niet de benodigde data ontvangen.