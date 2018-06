OH Leuven pakt uit met komst van begeerde Engelse jeugdinternational

Oud-Heverlee Leuven legt de talentrijke Engelse spits George Hirst vast voor vijf jaar, onder voorbehoud van vrijgave. De 19-jarige spits komt op 1 juli over van de Engelse Championship ploeg Sheffield Wednesday.

Bij het ondertekenen van het contract zegt Hirst: “Ik ben erg blij met mijn komst naar OHL. Ik kan niet wachten om te trainen en te spelen onder Nigel Pearson, een coach die ik altijd al bewonderde. Mijn nieuwe club ademt ambitie uit en je merkt meteen dat iedereen hier vastbesloten is om succes te boeken met OHL.”

OHL-coach Nigel Pearson voegt toe: “George is een geweldige versterking voor een team dat al kwaliteiten bevatte. Ik ben dan ook heel blij dat de club hem heeft kunnen strikken. George is een talentrijke speler, die al adelbrieven voorlegde bij Sheffield Wednesday en bij de Engelse nationale jeugdploegen.”

“Met het aantrekken van Jellert van Landschoot, Olivier Myny, Frédéric Duplus, Samy Kehli, Elliott Moore en nu George, versterken we ons team opnieuw. Ik ben ervan overtuigd dat onze fans kunnen uitkijken naar een opwindend seizoen.”

Hirst heeft al een indrukwekkend parcours afgelegd als Engelse jeugdinternational. Hij vertegenwoordigde zijn land bij de U17, U18, U19 en U20. Vorige zomer mocht George zich medetopscorer noemen op het prestigieuze Toulon Tornooi in Frankrijk, dat Engeland overigens won.

Met zijn 1m91 is Hirst een grote en sterke spits die bovendien het spel kan versnellen. Deze kwaliteiten, gecombineerd met een neus voor doelpunten, bezorgden Hirst de reputatie van een van groot talent binnen de Engelse jeugdreeksen.

Hirst tekende in maart 2016 zijn eerste profcontract, nadat hij de jeugdreeksen had doorlopen bij Sheffield Wednesday. De jonge spits maakte zijn debuut in het eerste elftal in de Engelse League Cup wedstrijd op het veld van Cambrigde United. In december 2016 volgde zijn debuut in de competitie, toen hij laat inviel in de wedstrijd op Reading in de Engelse tweede klasse.

De doelgerichtheid van zijn geliefkoosde rechter en zijn sterk kopbalspel zorgden ervoor dat Hirst in 2016-2017 liefst 40 keer de weg naar de netten vond voor zijn club en voor zijn land op jeugdniveau. Dat maakte hem tot een begeerde bruid voor veel clubs.

Hij krijgt nu de kans om zich te tonen in de volgende campagne van de Proximus League, samen met zijn nieuwe maats bij OH Leuven. Coach Nigel Pearson, zelf een ex-speler van Sheffield Wednesday, wil eersteklassevoetbal opnieuw naar het King Power at Den Dreef Stadion brengen.