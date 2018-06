Braziliaanse bondscoach stormt veld op en maakt koprol na duw van doelman

Tite, de coach van de Braziliaanse nationale ploeg, werd helemaal gek toen Philippe Coutinho in de extra tijd de 1-0 scoorde. Hij stormde het veld op, werd in de rug geduwd door Manchester City-doelman Ederson en maakte een indrukwekkende koprol. Hij werd onmiddellijk weer overeind geholpen.

Lees ook: Strafschop Neymar afgepakt door tussenkomst VAR

In een enorme vreugde-uitbarsting stormde Tite het veld op om het doelpunt van Coutinho te vieren. Hij kreeg echter een duw in de rug van bankzitter Ederson, met een hilarische koprol tot gevolg. De doelman hielp zijn coach wel onmiddellijk weer recht.

Ederson and Tite got too excited with Coutinho's goal!pic.twitter.com/bA1S0FXAfR