Kijk met Marie-Jeanne, Urbain en Yvonna vanuit het rusthuis naar het concert van Björk

Gent - Telkens wanneer op het Gentse Sint-Pietersplein iets gebeurt, zitten de bewoners van Ter Rive aan hun raam gekluisterd. Waarom niet ook tijdens het concert van Björk op 11 juli, dacht Humming. Het creatieve collectief bedacht samen met de directie van Ter Rive en Gent Jazz Festival, de organisatoren van het optreden, de “Balcony Seats”, waarbij festivalgangers het concert vanop de kamer van Marie-Jeanne, Urbain of Yvonna kunnen volgen.

Gent Jazz Festival, de organisatie achter het jaarlijkse concert op het Sint-Pietersplein, nodigt dit jaar de IJslandse ster Björk uit. Ook deze keer zullen de bewoners van zorgresidentie Ter Rive alles weer volgen van achter hun raam. Dat doen ze elk jaar, want een aantal kamers kijken uit op het plein en hebben dus een fantastisch zicht op het podium.

Creatief collectief Humming heeft nu een concept uitgewerkt waarbij festivalgangers het optreden van Björk vanop de eerste rij kunnen volgen. Voor de zogenaamde Balcony Seats bieden enkele bewoners van Ter Rive de lege stoelen op hun kamer aan. Een zitje kost 74 euro en het gezelschap van Urbain (88), Marie-Jeanne (96) of Yvonna (94) krijg je er gratis bij. “Iedereen is hier welkom om te kijken naar Bjorn”, zoals Marie-Jeanne stralend zegt.

De IJslandse zangeres Björk Foto: BELGAIMAGE

Volgens Hilde Lanszweert, directeur van de zorgresidentie, waren de bewoners meteen enthousiast. “Ze kennen de muziek van Björk niet, maar vinden het leuk dat ze actief betrokken worden bij het concert. Niets maakt hen zo gelukkig als met jongere mensen optrekken. We zijn ervan overtuigd dat dit geluk in twee richtingen werkt.”

Voor Wendy Hughe van Humming is de bedoeling dubbel. “We hopen dat Marie-Jeanne, Urbain en Yvonna en hun bezoekers een leuke avond krijgen met Björk, maar tegelijk zou het fijn zijn als dankzij deze actie de problematiek van eenzaamheid bij ouderen wat meer aandacht krijgt.”

De opbrengst van de speciale tickets gaat integraal naar vzw Enchanté. Dat is een netwerk van Gentse handelaren die samen met lokale hotels beschikbare kamers wil inzetten om daklozen die ziek zijn of net uit het ziekenhuis ontslagen werden te laten herstellen. Er zijn 10 tickets beschikbaar, die te koop zijn via www.bjork.gent.