Voetbalfan mag plots niet meer naar WK van zijn lief, maar zijn vrienden hebben de perfecte oplossing

Een Mexicaanse voetbalfan had samen met zijn vrienden alle voorbereidingen getroffen om de hoogmis van het internationale voetbal te vieren in Rusland. Op het laatste nippertje liet de man echter weten dat hij niet van de partij zou zijn, zijn liefje had het hem immers verboden. De kameraden wilden toch een stukje van hem meenemen naar Rusland en hem op tegelijkertijd “goed laten afzien”, dus kozen ze voor een creatieve oplossing. En die creativiteit gaat nu de wereld rond.

Javier was een van de personen die de trip naar Rusland in goede banen wist te leiden en was betrokken bij alle voorbereidingen. “Maar toen, zonder rechtvaardiging, belde hij plots af”, klinkt het bij zijn vriend Daniel Garza. “En toen stuurde hij een video waarin hij zei dat zijn vriendin niet meer wilde dat hij meeging.” De vrienden van Javier vonden dat het “hun plicht” was om hun kameraad te kwellen, maar wilden ook dat hij hen zou vergezellen naar monumenten, restaurants en de nachtclubs in Rusland.

Dus besloten ze om een kartonnen versie van hun vriend te maken en mee te zeulen naar Rusland, zodat hij toch nog een beetje aanwezig was in de groep. Ze hadden echter nooit verwacht dat hun ludieke actie zo populair zou worden, dat mensen in onder meer China, Israël en Brazilië het verhaal van Javier kennen. “Dat was nooit het plan, we wilden ons gewoon een beetje amuseren ten koste van hem, hem laten zien wat hij allemaal moet missen.”

“Krankzinnig”

De voetbalfan kon er eerst zelf niet echt om lachen, vooral niet omdat hij “op internet belachelijk werd gemaakt”, maar intussen kan hij de actie van zijn vrienden wel smaken. “Mensen sturen hem van overal te wereld berichten. Ze willen hem geld sturen zodat hij toch nog naar Rusland kan afreizen.”

De groep is niet zeker of Javier nog naar het WK zal kunnen gaan, maar de kartonnen versie van zichzelf is razend populair. Zo populair dat hij al beschadigd raakte door overenthousiaste fans die met de kartonnen afbeelding op de foto willen. “Ze kussen hem, knuffelen hem en mensen staan in een rij aan te schuiven om ermee op de foto te kunnen. Het is krankzinnig.”