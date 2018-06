Bus- en tramverkeer aan de kust verstoord

Oostende - Aan de kust reden vrijdagnamiddag minder trams en bussen van De Lijn door een vakbondsvergadering. Dat bevestigt Carla Tavernier van De Lijn West-Vlaanderen.

Na de informatiesessie van vrijdagnamiddag besloten een aantal chauffers immers om hun dienst niet meer te hervatten. Het tramverkeer verloopt ondertussen wel weer normaal.

De informatiesessie over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst werd georganiseerd door de socialistische en liberale vakbonden. In principe was het de bedoeling om na die onderbreking terug aan het werk te gaan, maar dat hebben niet alle chauffeurs gedaan.

Vrijdagnamiddag was er hinder op de stadsbuslijnen in Oostende, de streeklijnen aan de kust en op de kusttram. Ongeveer 70 procent van de trams en bussen kon wel uitrijden. Ondertussen verloopt het tramverkeer opnieuw zo goed als normaal.

Ook voor de avondlijnen vanuit Oostende wordt normaal gezien geen hinder meer verwacht.