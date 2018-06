Autistische Matteo (5) mocht niet mee op schoolreis, maar met mama mag het wel

Langemark-Poelkapelle - Na alle commotie mag Matteo (5) dan toch mee op schoolreis. Hij werd eerst uitgesloten van de schooluitstap naar Bellewaerde, omdat hij autisme heeft.

De Langemarkse school Ter Berken besliste enkele weken geleden dat Matteo (5) uit het Langemarkse gehucht Madonna niet met zijn klasgenoten op schoolreis mocht naar het Ieperse pretpark Bellewaerde. “Omdat hij autismespectrumstoornis (ASS) heeft”, aldus zijn moeder Aurelie Vande Walle, die haar verontwaardiging uitte in de media.

Apart meerijden met wagen

Enkele dagen later vernamen de ouders via een brief dat de schoolreis op 12 juni werd uitgesteld, omdat Bellewaerde op die dag gesloten was. Ondertussen kreeg Aurelie telefoon van de directeur. “Ze zei dat de schoolreis nu maandag zou plaats vinden. En dat Matteo mee mag, als enkele voorwaarden gerespecteerd worden: ik moet apart meerijden met de wagen, hij mag niet mee op de bus en ik moet zelf heel de tijd op Matteo letten als ik wil aansluiten bij de groep.”

De eerdere uitsluiting weekte veel reacties los. Het Nationaal Autismefonds schaarde zich achter de moeder en vroeg een aanpassing van het M-decreet. “De richtijnen zijn té vrijblijvend en voor interpretatie vatbaar”, klonk het eerder. “Wat is het M-decreet vandaag waard als scholen het naast zich neerleggen? Matteo is niet de enige leerling die uitgesloten wordt. Scholen zijn nochtans verplicht een zorgcontinuüm uit te bouwen en redelijke aanpassingen of maatregelen te nemen zodat alle leerlingen, ook wie extra zorgbehoevend is, de lessen of schoolactiviteiten kunnen volgen. Leerlingen weigeren, net omdat ze meer zorg nodig hebben, staat daar haaks op.”

De directie van de school was niet bereikbaar voor commentaar.