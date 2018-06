Belgisch bondscoach Martinez heeft schrik voor de videoref

Roberto Martinez heeft schrik van de videoref. Dat gaf de bondscoach vandaag toe.

“Ik vind het een heel goede zaak hier op dit WK”, aldus Martinez. “Maar ik zou dat beter niet zeggen want nu zal het tegen ons gebruikt worden, dat voel ik. Maar we moeten eerlijk zijn: het werkt de rechtvaardigheid in de hand en daar draait het toch om. Een rode kaart is een rode kaart, een strafschop is een strafschop. Ook als de scheidsrechter het niet heeft gezien. Nu wordt dat recht gezet. Dat is een goede zaak. Alle lof voor de VAR (Video Assistant Referee, nvdr). Maar nu heb ik schrik. Waarschijnlijk krijgen we morgen nu een VAR-beslissing tegen ons. (lacht)”

