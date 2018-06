Dusartplein Hasselt ontruimd, maar bommelding was vals alarm

Hasselt - Door een bommelding werd vrijdagavond het Kolonel Dusartplein in Hasselt ontruimd. De politie stelde een veiligheidsperimeter in en ook de omliggende cafés werden ontruimd. Het bleek echter om een vals alarm te gaan.

De Hasseltse politie bevestigt aan onze redactie dat er een sweeping met een explosievenhond aan de gebeurd is in de ondergrondse parkeergarage op het Kolonel Dusartplein. De buurt werd ontruimd en in een persmededeling sprak de politie van Hasselt van een “mogelijk verdachte toestand.” Na een grondig onderzoek van de buurt, konden echter geen explosieven gevonden worden. Dat liet woordvoerster Dorien Baens vrijdagavond weten aan Belga.

Op het Dusartplein heeft het evenement Festival Da Copa plaats, waar mensen op groot scherm de WK-wedstrijden kunnen volgen. Het ontruimen van het plein verliep volgens de zonechef rustig, omdat het net tussen twee matchen door kon gebeuren.

Enkele omliggende cafés hadden vanavond net een feestje georganiseerd voor studenten die het einde van hun examens wilden vieren. Uit veiligheidsoverwegingen werden ook die plaatsen ontruimd. Ondertussen werd het hele plein, maar ook de parking en de omliggende cafés weer vrijgegeven.