Brugge -

De Rode Duivels hebben er een opvallende supporter bij. Rocco is een tweejarige grijze roodstaartpapegaai - hoe kan het ook anders - uit Sint-Andries bij Brugge. Baasje Olivier Vandamme had er een week tijd voor nodig, maar slaagde er toch in om zijn papegaai een populaire slagzin aan te leren. Daardoor klinkt het nu de ganse tijd “We Are Belgium” in de woonkamer. Luister vooral zelf…