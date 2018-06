Darijo Srna na vijftien jaar weg bij Shakhtar Donetsk

De Kroatische recordinternational Darijo Srna verlaat na vijftien jaar Shakhtar Donetsk. Dat meldt de Oekraïense kampioen vrijdag op zijn website. De 36-jarige rechtsachter trekt naar het Italiaanse Cagliari.

Srna speelde sinds 2003 493 wedstrijden voor Shakhtar Donetsk. Daarin scoorde hij 45 doelpunten en leverde hij maar liefst 121 assists af. De Kroaat werd met Shakhtar tien keer landskampioen en won in 2009 de UEFA Cup. Srna kwam ook 134 keer uit voor de Kroatische nationale ploeg en maakte 22 doelpunten voor zijn land. De rechtsback deed mee aan twee WK’s (in 2006 en 2014) en vier EK’s. Na acht jaar aanvoerder te zijn geweest, stopte Srna na het EK in 2016 als international.

Dit seizoen kwam Srna slechts tien keer in actie voor Shakhtar, omdat hij in september positief testte bij een dopingcontrole. Zijn schorsing loopt op 22 augustus af, vanaf dan mag hij voor zijn nieuwe club Cagliari spelen. Vrijdag maakten de Italianen bekend dat Srna een contract van een jaar ondertekend heeft. Cagliari werd afgelopen seizoen vijftiende en wist zich net te handhaven in de Serie A.

Als eerbetoon voor al zijn jaren bij de club heeft Shakhtar besloten het rugnummer 33 van Srna nooit meer te gebruiken.