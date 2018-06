AS Roma rondt eindelijk transfer van Justin Kluivert af ( en stelt doelman voor met hilarische fotoshop)

AS Roma heeft de Nederlandse linkerflankaanvaller Justin Kluivert aangetrokken. Dat meldt de Italiaanse club vrijdag op zijn website. De 19-jarige zoon van oud-spits Patrick Kluivert komt over van Ajax en ondertekende een contract voor vijf jaar bij de “Giallorossi”.

Vorige week werd Kluivert op de luchthaven van Rome al feestelijk onthaald door de fans, maar het was wachten op de officiële bevestiging. Met de transfer is een bedrag van 17,25 miljoen euro gemoeid. De transfersom kan via bonussen en een doorverkooppercentage nog oplopen tot maximaal 22,75 miljoen.

Kluivert begon in 2007 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte in januari 2017 zijn debuut bij de Nederlandse recordkampioen. Hij speelde 56 officiële wedstrijden voor de Ajacieden en maakte daarin 13 doelpunten. De tiener heeft ook al een cap voor Oranje op zijn teller staan.

“Ik voel me fantastisch”, zegt Kluivert op de website van AS Roma. “Roma is een fantastische club voor mij. Ik denk dat ik hier een grotere en betere speler kan worden. Ik kan hier leuke dingen doen.”

Technisch directeur Monchi is verheugd met de transfer. “Justin is al een van de meest opwindende jonge spelers in het Europese voetbal. Daarom was het ook niet makkelijk om hem naar Rome te halen, maar Justin gelooft erin dat AS Roma een perfecte club voor hem is om zich verder te ontwikkelen.”

Later op de dag stelde AS Roma ook doelman Antonio Mirante voor. De 34-jarige doelman komt over van Bologna. AS Roma stelde hun vijfde zomeraanwinst aan met een geniale fotoshop. De Romeinen legden vier miljoen euro op tafel, Mirante tekende tot 2021.