Wat zullen ze balen bij Anderlecht: de duizelingwekkende cijfers van Mitrogol bij Servië en Fulham

Sinds januari gaat het Aleksandar Mitrovic weer helemaal voor de wind. De Servische spits leek op weg naar Anderlecht, was zelfs in Brussel maar belandde alsnog bij Fulham. Daar scoorde hij aan de lopende band en dat deed hij de voorbij maanden ook voor de Servische nationale ploeg.

Met zijn treffer tegen Zwitserland zit Mitrovic aan 17 doelpunten in 39 interlands. Geen overdonderende cijfers, maar dat is vooral te wijten aan zijn beginperiode in het Servische shirt. Mitrovic scoorde zijn eerste doelpunt als international in zijn 3interland, maar daarna was het wachten tot zijn 15e(!) interland alvorens het weer raak was. De motor sloeg stilaan aan en de laatste 18 wedstrijden voor Servië waarin hij startte was Mitrogol. Hij scoorde maar liefst 15 keer en gaf daarnaast nog twee assists. Hij was dus rechtstreeks betrokken bij 17 doelpunten in zijn laatste 18 optredens als international. Op 9 juni was hij in een oefenpartij tegen Bolivia nog goed voor een hattrick en een assist. Van twee doelpunten in zijn eerste 19 interlands naar 15 in de daarop volgende 19 interlands: de mayonaise pakt.

Aleksandar Mitrovic has now scored 15 goals in his last 18 starts for #SRB.



Someone call the fire brigade. pic.twitter.com/7Xe03aNT3u — Squawka Football (@Squawka) 22 juni 2018

15 - Aleksandar Mitrovic has been directly involved in 15 goals in his last 15 starts for Serbia (13 goals, 2 assists). Fire.#SRBSUI #SRB #WorldCup pic.twitter.com/LnlyW6Xvi3 — OptaJoe (@OptaJoe) 22 juni 2018

In bloedvorm zijn, heet dat dan. Mitrovic loopt over van vertrouwen en dankt dat aan zijn uitstekende zes maanden bij Fulham. Hij loodste de Londense club richting Premier League, als is het maar de vraag waar hij volgend seizoen speelt. Eigenaar Newcastle heeft de sleutel in handen. Trainer Rafa Benitez is geen fan van de Serviër, dus lijkt het erop dat The Magpies munt willen slaan uit de topperiode van hun aanvaller. Bij Fulham was een ontketende Mitrovic goed voor 12 doelpunten in 20 matchen, op een gegeven moment vond hij 7 keer de weg naar de netten in 5 matchen.

18 - Aleksandar Mitrovic has scored 18 goals in 26 games for club and country in 2018. Resolution.#SRBSUI #SRB #WorldCup pic.twitter.com/5plYbodxF7 — OptaJoe (@OptaJoe) 22 juni 2018