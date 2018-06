Engelse kwaliteitskrant ziet Lukaku als opvolger van Cristiano Ronaldo

Romelu Lukaku (25) is op weg om de beste Europese schutter aller tijden te worden voor zijn land. Dat schrijft de Britse kwaliteitskrant The Telegraph over onze Rode Duivel, nadat die vijftien goals maakte in zijn laatste tien matchen voor België. Volgens de Britten kan Lukaku op termijn zelfs het record van Cristiano Ronaldo (33), die nu 85 keer gescoord heeft voor zijn land, verbreken. Lukaku zit op zijn vijfentwintigste al aan 38 goals voor de Rode Duivels.

De Engelsen, de laatste tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase van het WK, kijken met argusogen naar de Rode Duivels. Vooral de straffe reeks van Romelu Lukaku, die in zijn laatste tien matchen vijftien keer scoorde voor België, valt hen op. “Verwacht wordt dat Lukaku, als hij deze vorm en fitheid blijft aanhouden, vroeg of laat alle records gaat breken als het aankomt op doelpunten maken voor je land”, schrijft The Telegraph.

Met zijn twee doelpunten tegen Panama is Lukaku met ruime voorsprong de beste schutter aller tijden voor de Rode Duivels. Hij telt nu 38 goals in 70 matchen - al acht meer dan de vorige topschutters, Bernard Voorhoof en Paul Van Himst. “Die cijfers zijn niet alleen vergelijkbaar met de grootste scherpschutters van de moderne tijd, het blaast hen gewoon weg”, stelt de krant vast.

Lionel Messi had op dezelfde leeftijd nog maar 26 doelpunten uit 70 matchen, rekende The Telegraph uit. Wayne Rooney telde er eveneens 26 uit 68 wedstrijden.

Meer goals dan Ronaldo

Zelfs, die enkele dagen geleden beste Europese schutter aller tijden voor zijn land werd dankzij zijn 85ste interlanddoelpunt, had nog altijd maar 22 doelpunten gemaakt toen hij de leeftijd van Lukaku had. In de acht jaar nadien evolueerde CR7 van flankspeler naar doelpuntenmachine en scoorde hij nog 63 keer op acht jaar tijd. Maar zoveel goals kunnen we ook nog van Lukaku verwachten, denken de Engelsen. “Als hij doorgaat zoals hij bezig is, is Lukaku op weg om de beste Europese schutter aller tijden te worden voor zijn land. Op voorwaarde dat Ronaldo de lat niet te hoog legt.”

Zaterdag krijgt Lukaku alvast een nieuwe kans om te scoren. Dan nemen de Rode Duivels het om 14 uur op tegen Tunesië.