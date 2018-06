Belgische treinbegeleider verbaast reizigers met aankondiging in 13 talen

“Dames en heren, we komen aan in het station Brussels Airport Zaventem.” Een standaard mededeling in de trein, ware het niet dat de treinbegeleider in kwestie ze herhaalde in maar liefst twaalf andere talen. Op sociale media is hij de held van de dag, maar zijn identiteit houdt hij liever verborgen.

Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Arabisch, Turks, Roemeens, Lingala, Japans en zelfs Esperanto, in al die talen werden reizigers die begin deze week naar Zaventem reden, op de hoogte gehouden. De NMBS is alvast heel trots op zijn werknemer: “Het is een persoonlijk initiatief dat toont wat het personeel allemaal wil doen voor het welbevinden van de passagiers.”

Een mooi gebaar is het zonder twijfel, en bewonderenswaardig ook. Daarom wordt de video van de treinbegeleider vrolijk gedeeld op sociale media. De jongeman zelf houdt zijn identiteit echter liever voor zich. Hij had wel contact met de RTBF, en daar vertelde hij toch een beetje over zichzelf.

Allereerst was het nooit zijn bedoeling dat de video zijn weg zou vinden naar het internet. Hij had hem enkel gedeeld met enkele collega’s in een Whatsapp-groep, maar op een of andere manier is de video toch op Facebook verzeild geraakt. Daar ging hij ondertussen een eigen leven leiden.

De conducteur in kwestie is een Belg met Spaanse roots die geboren is in Kinshasa en capoeira beoefent. Qua culturele bagage kan dat alvast tellen. Hij zegt zelf ook een voorliefde te hebben voor talen en het fijn te vinden reizigers in zo veel mogelijk talen te woord te kunnen staan. Het is echter niet duidelijk of hij meer dan zijn vaste zinnetjes kent in alle dertien de talen die hij spreekt in deze video.