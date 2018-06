Wout Van Aert nodigt zijn fans “én die van Sarah” uit op huwelijk

“Omdat mijn fans (en die van Sarah) super belangrijk zijn, willen wij jullie graag uitnodigen op het burgerlijk huwelijk”, zo luidt de tweet van Van Aert. Bij de tweet hoorden ook twee foto’s: van voor- en achterkant van de uitnodiging met daarop de gevleugelde woorden: “Ik kan de wereld aan met één hand, zolang jij de andere vasthoudt.”

Het huwelijksfeest van Wout en Sarah vindt plaats op 29 juni in kasteel Le Paige in Herentals.

Omdat mijn fans (en die van Sarah) super belangrijk zijn, willen wij jullie graag uitnodigen op het burgerlijk huwelijk. #nog1week



Because my fans (and Sarah’s fans) are super important to us, we want to invite you all at our civil wedding. #1weektogo pic.twitter.com/dzmDsX781u