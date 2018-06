Oorlogsveteraan stal identiteit van overleden 8-jarige en verdween: wat heeft hij op zijn kerfstok?

De VS is in de ban van een erg vreemd misdaadverhaal. Speurders zijn er na 16 jaar in geslaagd om de ware identiteit van een uit het leven gestapte man te achterhalen. De oorlogsveteraan uit WOII stal de identiteit van een overleden achtjarige jongen, en zou nu ook wel eens de beruchte Zodiac-moordenaar kunnen zijn.

Het onderzoek naar Robert Ivan Nichols begon op 24 juli 2002. De 76-jarige man werd toen dood aangetroffen in zijn appartement in het Amerikaanse Cleveland. Hij had alle deuren en ramen gesloten, de datum aangeduid op zijn kalender en de airco afgezet, waarna hij zijn badkamer binnenstapte en met een welgemikt pistoolschot uit het leven stapte.

Op dat moment wisten de speurders niet dat de dode man Robert Ivan Nichols was. Ze vonden het levenloze lichaam pas na een week en dat was, zo vertelde politieman Peter Elliot, in heel verregaande staat van ontbinding. Daarom gingen ze er maar van uit dat het inderdaad om de bewoner van het appartement ging, en die ging op dat moment door het leven als Joseph Newton Chandler III. Een ingenieur die gestorven was zoals hij geleefd had: geïsoleerd en alleen. Zijn collega’s noemden hem “vreemd en excentriek”. Hij had ook vreemde gewoontes, zo bleek. Hij had bijvoorbeeld altijd een gepakte rugzak klaarstaan in zijn stekje en soms verdween hij voor meerdere dagen of weken.

82.000 dollar

Nog merkwaardig aan de man: hij had 82.000 dollar op een bankrekening laten staan, terwijl hij geen kinderen of nabestaanden had. Al snel bleek dat hij een bedrieger was. Nichols stal in 1978 de identiteit van Joseph Chandler, een 8-jarige jongen die bij een auto-ongeval in Texas was omgekomen in december 1945.

Meer dan anderhalf decennium zochten de speurders een antwoord op de vraag wie Nichols dan echt was. Toen ze achterhaalden dat hij twee dagen voor zijn dood nog naar het ziekenhuis geweest was, kwam alles in een stroomversnelling terecht. Op een zakdoekje werd DNA-materiaal aangetroffen, waardoor zijn zoon Phillip Nichols in maart 2018 gevonden werd.

“We hebben geen contact meer gehad sinds 1965”, vertelde Phillip de speurders. Toen had hij een brief van zijn vader gekregen vanuit Napa, Californië. Het laatste dat hij ooit nog van zijn vader zou horen.

Tweede Wereldoorlog

Intussen hebben de speurders al een deel van het leven van Nichols bijeen kunnen puzzelen. Zo blijkt de man tijdens de Tweede Wereldoorlog gestreden te hebben met de marine, raakte hij daar gewond en kreeg hij een bekroning voor zijn daden tijdens de oorlog. Volgens zijn familieleden verbrandde Nichols zijn legerkledij toen hij terug was van de oorlog, woonde hij tot 1964 in Michigan en verhuisde hij daarna naar Napa.

“Het eerste deel van het mysterie is opgelost”, aldus de politie. Maar dat tweede deel wordt wellicht het moeilijkste om op te lossen. Want in 1965 werd Nichols als vermist opgegeven door zijn ouders. Wat hij sindsdien gedaan heeft, is een groot vraagteken. De speurders hopen ook te weten te komen waarom hij van identiteit veranderde. “Iemand kan de oplossing hebben”, zei Elliot. “Ik hoop dat we de waarheid ooit zullen kennen.”

In Amerikaanse media wordt de geruchtenmolen gretig op gang getrokken. Zo komt de hypothese dat Nichols de Zodiac-moordenaar was, die de familie en media gek maakte met zijn raadsels over de moorden die hij pleegde, vaak naar voren. De kans lijkt klein dat er snel meer duidelijkheid komt.