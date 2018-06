Planckendael-bezoekers speuren naar antwoorden na dood Rani: “Zouden die andere leeuwen verdrietig zijn?”

Mechelen -

Eén dag na haar dood is leeuwin Rani nog alom­tegenwoordig in Planckendael. Kinderen turen over het leeuwenverblijf en vragen zich af welk deurtje was opengebleven. Volwassenen snokken aan de deuren van de treinwagon, om te zien hoe veilig die als schuilplek was. Allemaal stellen ze zich dezelfde vraag: “Was het nu écht nodig om haar dood te schieten?”