Ook Beth Martinez kan coachen: “Het is belangrijk voor mij en ons dochtertje om hier te zijn”

Daar zijn de vrouwen! Negen dagen na de Rode Duivels zetten gisteren een deel van hun vrouwen, ouders en kinderen voet op Russische bodem. Met op kop: Beth Thompson (36). De Schotse wederhelft van Roberto Martinez nam in Moskou net zoals haar manlief resoluut de touwtjes in handen. En ze bleef al even charmant en diplomatisch in haar antwoorden. “Het is belangrijk voor mij en ons dochtertje om hier te zijn.”

Ons dochtertje Luella wou absoluut meekomen. Ze heeft haar vader nu al enkele weken niet meer gezien Beth Thompson

Om exact 14.09 uur gisterennamiddag raakten de wielen van Fanflight SN1061 van Brussels Airlines de landingsbaan van luchthaven Moskou Domodedovo. Aan boord 288 passagiers. Voetbalbobo’s Bart Verhaeghe, Mehdi Bayat en Gérard Linard waren het snelst uit het vliegtuig, in hun zog gevolgd door een aantal sponsors van de Rode Duivels.

Op de belangrijkste passagiers was het langer wachten. De familieleden van de Duivelse entourage maakte meteen onprettig kennis met de inefficiëntie van de Russische bureaucratie. Na bijna twee uur aanschuiven aan bagageband en douane staken de Belgische vrouwen dan toch hun neus door de automatische deuren van de International Arrivals.

Aan de leiding van de ruime delegatie: Beth Thompson, alias mevrouw Martinez. Met een trolley in elke hand kwam ze druk babbelend met de andere vrouwen van de staf de aankomsthal binnen. Op één van die koffers zat hun vijfjarige dochtertje Luella. Hoewel zichtbaar vermoeid en weinig zin in een babbeltje haalde Beth Thompson toch haar meest charmante glimlach en beste smalltalk boven voor onze camera. Van wie zou ze dát geleerd hebben? “Hoe belangrijk het voor ons is om hier te zijn? Zeer belangrijk, natuurlijk. Mijn man heeft twee jaar toegeleefd naar dit toernooi, dus het is belangrijk dat ik achter hem sta. Ook ons dochtertje Luella wou absoluut meekomen. Ze heeft haar vader nu al enkele weken niet meer gezien.”

Op een kus van manlief/papa Roberto moesten Beth en Luella, net zoals de rest van de Belgische families, nog een dag wachten. Gisteravond logeerden alle vrouwen en kinderen nog in een ander hotel in Moskou en pas vanavond, na de match tegen Tunesië, krijgen ze hun Duivels voor het eerst te zien. “Of ze gaan winnen tegen Tunesië? Ik hoop het. We moeten positief zijn.” Het zou zo maar een antwoord van Roberto Martinez kunnen zijn. Ook toen ze er plagerig op werd gewezen dat het toch spijtig was dat haar Schotland zich niet had kunnen kwalificeren, antwoordde ze met een glimlacht. “Hey listen, one day we will be in the World Cup.”

En weg was ze. Met in haar zog de hele Belgische delegatie. Daarbij ook Katrin Kerkhofs, mevrouw Dries Mertens, en haar goede vriendin Sophie M’Sallem. Kerkhofs had minder zin om te praten. “Een beetje ziekjes”, zuchtte ze. De prangende vragen over het nieuwe blonde kapsel van haar voetballende Duivel werden helaas afgewimpeld. “Waarom hij zijn haar geblondeerd heeft? Dat moet je hem zelf vragen.” Op onze “We hebben gehoord dat je wel fan bent van zijn blonde kopje” volgde een veelbetekenende draai met de ogen.

Ribbetjes en satés

Niet alle 112 gasten van de Rode Duivels arriveerden gisteren tezamen in Moskou. Onder meer de families van Thibaut Courtois en Toby Alderweireld landden gisteren ongeveer tegelijkertijd op de andere grote luchthaven van Moskou en ook vanochtend komen er nog flink wat familieleden toe. Zij trekken rechtstreeks vanuit de luchthaven met het openbaar vervoer naar het stadion.

Na de match tegen Tunesië worden de Rode Duivels dan eindelijk herenigd met hun familie. Dit weekend staan een grote gezamenlijke barbecue en een familiedag op het programma. Met een mogelijke zes op zes en de kwalificatie op zak zullen de ribbetjes en satés ongetwijfeld nóg beter smaken.