Organisator voetbalkampen failliet: honderden kinderen zien droom in rook opgaan, hun ouders de centen

Zeker duizend voetballertjes van 33 Vlaamse clubs zijn diep teleurgesteld. Hun voetbalkamp met bezoek aan het roemrijke Schalke 04 gaat niet door wegens het vermoedelijke faillissement van de organisator, de Nederlandse firma Sporting Events. De spelertjes hadden al gereserveerd en tot 200 euro betaald voor een vijfdaagse stage. Ze zijn wellicht hun geld kwijt en de stage komt er nooit.

Aan het orderboekje zal het niet gelegen hebben. Tot eind dit jaar zou Sporting Events nog meer dan honderd voetbalstages verzorgen bij Nederlandse jeugdclubs en nog eens 33 in Vlaanderen. De stages zouden worden gegeven door Nederlandse trainers onder het goedkeurend oog van een jeugdcoördinator van Schalke 04, de blauw-witte topclub uit de Bundesliga. Marc Wilmots en Emile Mpenza hebben er ooit nog gespeeld.

Kers op de taart tijdens de vijfdaagse stage was een bezoek aan de Veltins-Arena in Gelsenkirchen, het stadion van Schalke, plus rondleiding en eventueel het bijwonen van een training van het team. De kinderen zouden ook een tenue van de Duitse club mee naar huis krijgen.

“Een kleine droomweek voor elke jeugdvoetballer”, zegt Tom Degraeve, woordvoerder van KVV Zelzate, een van de 33 gedupeerde clubs. “We hebben meteen ingetekend voor een midweek van vijf dagen, voor 200 euro per speler. We hadden meer dan veertig deelnemertjes tussen 6 en 14. De ouders hebben al betaald. Alles samen zijn ze goed 8.000 euro kwijt.”

“Dit is echt jammer”, zeggen Bryan Trappeniers (14) en Joran Van Acker (12), die met KVV Zelzate hadden ingetekend. “We keken zo uit naar onze trip naar Duitsland. Schalke speelt in een heel groot stadion. Het zou cool geweest zijn.”

De papa’s van de twee jongens, Dimitri Trappeniers en Jurgen Van Acker, kunnen er niet mee lachen. “Dit is een schande. Het is zo bizar en zo plots allemaal dat het wel lijkt op fraude. Ons geld zijn we kwijt. Daarover was de mail duidelijk.”

Niet rendabel genoeg

De Nederlandse firma Sporting Events, die de stages aanprees op de website Schalkeauftournee.nl, heeft inderdaad een mail gestuurd. Die gaat zo: “Schalke 04 heeft besloten om het project FC Schalke Auf Tournee met onmiddellijke ingang te stoppen. Het project was niet rendabel genoeg en daardoor ontving FC Schalke 04 te weinig en te laat inkomsten.”

En verder: “Doordat het project stopt, zijn wij genoodzaakt om ons bedrijf te staken en een faillissement aan te vragen. Wij zijn namelijk niet in de mogelijkheid om alle deelnemers terug te betalen. Het spijt ons enorm. Wij hebben ons altijd met ziel en zaligheid ingezet voor het project, misschien niet goed en met onze gebreken, maar met alle goede bedoelingen en intenties. Voor vragen over uw deelnamegeld verwijzen wij u naar de curator. Wij wensen u het beste.”

Geen gehoor

De firma benadrukt nog dat het niet “hun keuze” was maar die van Schalke 04. Dat laatste wordt betwijfeld door verschillende clubs. “Wij onthouden vooral de Hollandse praatjes. Maar er was nooit iets in orde. Geen eten, geen deftige trip naar Gelsenkirchen. Geen coaches. Het trok er niet op”, zegt Steven Woestenborghs van SK Brecht, die absoluut niet tevreden was over een eerdere stage.

We probeerden gisteren zowat alle telefoonnummers die gelinkt waren aan Sporting Events en Schalke Auf Tournee. Steeds botsten we op een bandje: “We zijn er niet. U kan geen boodschap inspreken.” Ook de gedupeerde ouders en clubs trachtten al te bellen maar kregen nooit gehoor. Bij de Duitse topclub reageerde gisteren evenmin iemand.

Vlaamse tussenpersoon: “Ik ben hier het hart van in”

“Ik ben er kapot van. Mijn contactpersonen bij Sporting Events laten niets meer horen. Ze nemen hun telefoon niet op, en nu krijg ik iedereen over me heen.” Aan het woord Patrick De Kinder, de man die de Schalke 04-kampen promootte bij Vlaamse clubs. “Ik deed dat op zelfstandige basis en factureerde mijn uren aan hen. Maar sinds drie maanden betalen ze niet meer. Ondanks aanmaningen.”

“Ik wist wel dat er pro­blemen waren. Het eerste jaar, in 2017, liep alles perfect. De tripjes naar Schalke, een prachtige familiale club, waren fantastisch. De zevende hemel voor de voetballertjes. Maar sinds Nieuwjaar hoorde ik steeds meer klachten van ontevreden deelnemers. Er schortte iets. Toen ik bij Sporting Events informeerde, susten ze altijd: “Het komt in orde. Maak je geen zorgen. We gaan een geste doen.”

Vrijdag dan kregen de clubs die mail. “Ikzelf niet, maar plots stond mijn telefoon roodgloeiend. Toen wist ik het wel.”