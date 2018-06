Dakloze doodgeslagen voor de lol,toch niet naar de cel: “Hoe kan zoiets?”

Brussel - “Bewust blijven slaan op iemand die weerloos op de grond ligt: hoe is dat géén ­opzettelijke doodslag?” De familie van Gaetan Lulendo, de 32-jarige dakloze die in december 2014 in Brussel op straat werd doodgeslagen door een dronken drietal, begrijpt niet dat de daders niet naar de cel moeten. De rechtbank veroordeelde Gaëtano R. (25), Yassine B. (25) en Gil V.E. (22) tot vier jaar met uitstel, maar achtte hun korte voorarrest voldoende als effectieve straf, omdat ze niet het oogmerk hadden te doden.

Het was schrijfster en opiniemaker Dalilla Hermans (32) die de dood van de jonge Congolees aanhaalde in De Zevende Dag. Zinloos gepleegd door dronken jongeren. En even geruisloos gepasseerd. Hermans stoorde ...