Voor de beste juf: een crème tegen cellulitis en honderd rozen (maar het liefst heeft ze een tekening)

De koffiemokken met opschrift Voor de beste juf en de pralines zullen hen weer om de oren vliegen. Duizenden leerkrachten sturen hun leerlingen straks de vakantie in, maar niet zonder eerst een bedankje te krijgen. Zelf zijn ze al lang tevreden met een tekstje of mooie tekening, maar sommige kinderen – en vooral: hun ouders – durven wel erg creatief uit de hoek te komen. “Eén mama dacht me een plezier te doen met intieme doekjes en ontharingscrème. Het is tien jaar geleden, maar in de leraarskamer spreken ze er nog over.”