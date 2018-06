Onze Chef Voetbal ziet ideaal scenario voor Rode Duivels tegen Tunesië

Met drie punten leider van groep G. Meer op schema kunnen de Rode Duivels niet liggen. Het is het ideale uitgangspunt om de wedstrijd tegen Tunesië aan te vatten. De Noord-Afrikanen hebben punten nodig en zullen uit hun kot moeten komen. De Rode Duivels voelen zich dan als een vis in het water en weten: drie punten tegen de Tunesiërs betekent 99,99 procent zekerheid over de tweede ronde.