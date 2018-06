Onze spion bij Tunesië selecteerde drie tegenstanders om naar uit te kijken voor de Rode Duivels

Onze spion bij Tunesië Bart Lagae pikt er drie tegenstanders uit die onze Rode Duivels zaterdagmiddag in de gaten moeten houden.

• Dylan Bronn

Foto: BELGA

Zo snel hij een basisplaats veroverde bij AA Gent, zo snel werd hij belangrijk bij de. Rechtsachter Dylan Bronn debuteerde drie weken geleden in de oefenmatch tegen Turkije (2-2) en speelde sindsdien elke match: de nipte 0-1-nederlaag tegen Spanje en het 2-1-verlies tegen Engeland op het WK. Vandaag staat hij tegen Eden Hazard. Zamalek-speler Hamdi Nagguez kijkt knarsetandend toe. Hij is één van de Tunesische spelers die alle wedstrijden speelde in de WK-kwalificatie, maar plots moet wijken voor een nieuwe lichting Franse Tunesiërs. Bronn werd geboren in Cannes en voetbalde vóór deze maand nooit in of voor Tunesië.

• Anice Badri

U kent hem nog als spitsbroeder van Abdoulay Diaby bij Moeskroen. Beiden hebben een verleden bij Lille, dat de Henegouwse club kort in zijn bezit had. Terwijl Diaby twee keer kampioen werd met Club, beproefde Badri zijn geluk bij Espérance Tunis, de topclub van zijn thuisland. Met succes, want ook Badri werd twee keer landskampioen en deed er een beker bovenop. Zijn transfer van Europa naar Afrika deed wenkbrauwen fronsen, maar door zijn nieuwe statuut als posterboy van het Tunesische voetbal is Badri één van de populairste Adelaars. Ook bondscoach Nabil Maaloul is een Espérantiste. Nadat hij een belangrijke kwalificatiegoal scoorde tegen Congo, ligt hij in de bovenste schuif van de trainer.

Foto: AP

• Wahbi Khazri

Supporters van Sunderland kijken met gemengde gevoelens naar dit WK. Al is het maar omdat het de initialen van Wahbi Khazri zijn. De sterspeler en ‘valse 9’ van Tunesië kwam in januari 2016 voor 12 miljoen euro over van Bordeaux. Maar in zijn half jaar Sunderland kon de kale aanvallende middenvelder de degradatie uit de Premier League niet voorkomen. De Black Cats verhuurden hem vorig seizoen aan Rennes, waar hij wel presteerde. Het dagblad L’Equipe zette hem regelmatig in de ‘ploeg van de week’. Omdat Sunderland nog steeds in tweede klasse zit, zal het Khazri deze zomer wel moeten verkopen. Hij keerde vorige week tegen Engeland terug uit blessure.