CLUBNIEUWS. Anderlecht zet zijn zinnen op Gent-doelwit

Anderlecht haalde al een karrenvracht aan spelers binnen, maar er wordt verder gespeurd naar versterking. Zo moet er nog een extra aanvaller komen, daarbij denkt paars-wit aan een doelwit van Gent. Die andere nieuwe spits, Landry Dimata, scoorde meteen.

Landry Dimata(20) beleefde gisteren zijn eerste werkdag op Anderlecht. De spits ligt bij Wolfsburg nog onder contract tot 2022, maar RSCA zal hem een jaar lenen. Dimata trainde ’s morgens al mee en trok ’s avonds ook mee naar de oefenmatch op RWDM. Hij scoorde er meteen. “Ik heb er alle vertrouwen in dat Anderlecht en Wolfsburg eruit geraken. Ik koos voor Anderlecht omdat het de club van mijn stad is.”µ

Paars-wit mikt echter nog op een diepe spits. Een naam die steeds luider klinkt is die van Taiwo Awoniyi (20). De stevige Nigeriaan werd vorig jaar door Liverpool uitgeleend aan Moeskroen en hij was er goed voor 10 goals en 7 assists in 31 wedstrijden. Liverpool wil hem een nieuw contract geven, maar omdat Awoniyi nog geen Engelse werkvergunning heeft wordt hij sowieso weer uitgeleend. AA Gent is ook erg geïnteresseerd, maar RSCA heeft goeie banden met The Reds nadat ze vorig seizoen Lazar Markovic huurden. (jug)

*** De Senegalees Alioune Camara test vanavond met Kortrijk tegen Bissegem. De Burkinees Toualy strijkt ook nog neer in Kortrijk. (kv)

*** Fortuna Sittard heeft Ahmed El Messaoudi voor een jaar gehuurd van KV Mechelen.

*** Doelman Nordin Jackers (20) heeft zijn contract bij Genk verlengd tot 2021. Ook het contract met Dante Vanzeir werd verlengd tot 2021, maar hij wordt wel uitgeleend aan Beerschot Wilrijk

*** Twee dagen nadat Eric Smith werd voorgesteld bij AA Gent onderging de Zweedse aanwinst van een operatie aan de rechtervoet. Hij is wellicht drie maanden out. (ssg)

*** De vrouwen van kampioen Anderlecht zijn in de laatste voorronde van de Champions League gekoppeld aan het Schotse Glasgow City, het Poolse GKS Górnik Leczna en het Georgische FC Martve.